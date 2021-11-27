許志永律師梁小軍被告知吊銷執照

北京道衡律師所主任著名人權律師梁小軍11月26日接到北京市司法局擬吊銷律師執照處罰通知書，通知書譴責梁小軍利用國內海外網絡平台，發表支持法輪功，醜化憲法法律制定的根本制度和基本原則，因而對他處於吊銷律師執業證書的行政處罰。

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梁小軍是今年以來，外界已知的被吊銷執照的第四位人權律師，今年年初，代理“12港人案”的盧思位與任全牛相繼被四川省司法廳與河南省司法廳吊銷執照，再就是在“709大抓捕”後代理王全璋案件的律師襲祥棟也被山東省司法廳吊銷執照。

梁小軍律師在推特上發文，認為該處罰單是北京市司法局送給他的“一份大禮”。他說：“今天感恩節，北京市司法局送我一份“大禮”。在律師生涯進入倒計時之時，回望我走過的路，我的內心充滿感恩之情。20年律師執業，讓我從一個懵懂無知、不諳世事的青年變成現在這樣一個圓融事故的成熟老頭。太多的妻離子散、家破人亡；太多的苦苦堅守、生死相依；太多的無奈無助、心碎欲裂。我總是願意關注那些弱勢者，聆聽他們不被世人聽到的聲音，盡自己的微薄之力幫助他們。或許我就是和他們一樣的柔弱之人，被這個強悍無情的世界所傾軋。感謝做律師的機會，我可以認識他們，我才不會那樣孤單。”

在受到通知書的前一天，梁小軍律師視頻會見了他的當事人著名維權律師許志永律師，據梁律師在推特上介紹：“許志永身體很好，意志堅定。他希望公民可以傳播他“美好中國”的理念。”

許志永被指控涉嫌“顛覆國家政權”，被關押在山東臨沂市臨沭縣看守所。這是他第三次入獄。

病入膏肓的郭飛雄妻子張青寫給丈夫的信件 © 網絡

此外，今年年初試圖前往美國探望病重的妻子的中國知名維權人士郭飛雄在機場被攔截後至今杳無音信，他的病入膏肓的妻子張青近日在網上呼救，稱自己已時日不多，希望中國政府釋放郭飛雄，讓他們夫婦能夠最終團聚。

同樣因女兒病重而無法前往東京探望的維權律師唐吉田則早似乎已經陷入絕望，不再對北京當局發出任何呼籲。