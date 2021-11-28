世衛稱，暫不清楚Omicron是否更具傳染力 南非呼籲各國"開放邊境"

世衛組織周日表示，PCR檢測對新冠病毒變異株Omicron仍然有效，世衛並稱，暫時仍不清楚Omicron與其他變種新冠病毒相比是否更具傳染力，或者是否會導致更嚴重病情。世衛並支持南非呼籲各國"開放邊境"。

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法新社報道，總部在日內瓦的世界衛生組織周日發表一份聲明稱，目前使用的PCR新冠病毒檢測也適用於變種病毒Omicron.對於其他的檢測試劑，世衛仍在評估之中。

世衛組織並稱，暫時仍不清楚變種新冠病毒 Omicron 與其他變種新冠病毒相比是否更具傳染力，或者會否導致病情更嚴重。世衛在聲明說，初步數據顯示，南非的住院率上升，但這可能是由於整體感染人數增加，而不是特定感染Omicron的結果。

不過，世衛聲明重申，初步證據表明，這種變異株導致再次感染的風險可能更高。

世衛表示，目前沒有資料顯示，與Omicron相關的癥狀與其他變種病毒引發的癥狀有不同。世衛正與技術專家合作，了解這變異株對目前抗疫措施，包括疫苗的潛在影響。

世衛的聲明稱，較年輕人士感染後癥狀輕微，但了解Omicron的嚴重程度需要幾天到幾星期時間。

另據法新社消息，南非周日呼籲各國立即取消針對南部非洲各國的旅遊限令。南非也得到世衛的支持，世衛請求各國"開放邊境。目前，全球已有數十國禁止非洲南部國家的航班入境。

馬拉維總統查克維拉周日也指責西方國家"恐非症"。他在臉書發文表示："各國都關切新的病毒變異株，這一切都要歸功於南非科學家率先發現了它，不過當前英國、歐盟、美國、澳洲和其他國家單方面實施旅遊禁令，實在是沒有必要，防疫措施要基於科學，而非"恐非症"。

世界衛生組織已界定Omicron是"值得關注的病毒變異株"，並且正在評估這款變異株將造成的衝擊與影響。

不少非洲國家認為，多國頒布旅遊禁令太倉促且不公平，南非則是覺得因向全球示警而被"懲罰"，世衛組織則呼籲不要實施入境限制。