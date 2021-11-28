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世衛稱，暫不清楚Omicron是否更具傳染力 南非呼籲各國"開放邊境"

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The variant Omicron is thought to have originated in South Africa but the country believes it is paying an unreasonable price.
The variant Omicron is thought to have originated in South Africa but the country believes it is paying an unreasonable price. REUTERS - DADO RUVIC
作者： 法廣
5 分鐘

世衛組織周日表示，PCR檢測對新冠病毒變異株Omicron仍然有效，世衛並稱，暫時仍不清楚Omicron與其他變種新冠病毒相比是否更具傳染力，或者是否會導致更嚴重病情。世衛並支持南非呼籲各國"開放邊境"。

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法新社報道，總部在日內瓦的世界衛生組織周日發表一份聲明稱，目前使用的PCR新冠病毒檢測也適用於變種病毒Omicron.對於其他的檢測試劑，世衛仍在評估之中。

世衛組織並稱，暫時仍不清楚變種新冠病毒 Omicron 與其他變種新冠病毒相比是否更具傳染力，或者會否導致病情更嚴重。世衛在聲明說，初步數據顯示，南非的住院率上升，但這可能是由於整體感染人數增加，而不是特定感染Omicron的結果。

不過，世衛聲明重申，初步證據表明，這種變異株導致再次感染的風險可能更高。

世衛表示，目前沒有資料顯示，與Omicron相關的癥狀與其他變種病毒引發的癥狀有不同。世衛正與技術專家合作，了解這變異株對目前抗疫措施，包括疫苗的潛在影響。

世衛的聲明稱，較年輕人士感染後癥狀輕微，但了解Omicron的嚴重程度需要幾天到幾星期時間。

另據法新社消息，南非周日呼籲各國立即取消針對南部非洲各國的旅遊限令。南非也得到世衛的支持，世衛請求各國"開放邊境。目前，全球已有數十國禁止非洲南部國家的航班入境。

馬拉維總統查克維拉周日也指責西方國家"恐非症"。他在臉書發文表示："各國都關切新的病毒變異株，這一切都要歸功於南非科學家率先發現了它，不過當前英國、歐盟、美國、澳洲和其他國家單方面實施旅遊禁令，實在是沒有必要，防疫措施要基於科學，而非"恐非症"。

世界衛生組織已界定Omicron是"值得關注的病毒變異株"，並且正在評估這款變異株將造成的衝擊與影響。

不少非洲國家認為，多國頒布旅遊禁令太倉促且不公平，南非則是覺得因向全球示警而被"懲罰"，世衛組織則呼籲不要實施入境限制。

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