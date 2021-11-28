生命垂危的黃琦母親要求允許與黃琦見最後一面

2021年11月28日是六四天網創辦人，中國記者 黃琦被捕五周年日。 無國界記者再度呼籲呼籲中國主席習近平釋放在獄中病重的黃琦

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六四天網創辦人黃琦曾兩次獲得無國界記者組織的新聞自由獎。 他因涉嫌“故意泄露國家秘密罪”以及“為境外非法提供國家秘密罪”被判刑12年。去年七月，無國界記者組織與其他11個人權組織與捍衛新聞自由的組織共同向中國主席習近平發表公開信，呼籲習近平特赦黃琦。公開信表示黃琦是一名經驗豐富的記者，他告知大眾貪腐案件和侵犯人權的消息，他的工作十分出色，也是在中華人民共和國憲法第35條所保障的言論及出版自由範圍之內。公開信還指出，將患有嚴重的肝腎疾病的黃琦判處12年的監禁，就相當於判處死刑。

公開信特彆強調，2018年12月，在聯合國人權事務高級專員辦事處的四位專家特別就黃琦事件發表聲明中，聲稱如果不將釋放黃琦，他的病情將「繼續惡化直到致命」。

公開信還指出，黃琦高齡87歲的母親蒲文清女士，她的健康狀況因為肺癌而急速惡化，希望能再見她的兒子「最後一面」。基於人性尊嚴，懇請習近平在為時已晚之前讓黃琦有機會再見到他的母親。

公開信特別呼籲習近平展現憐憫之心。然而，這封由無國界記者組織與其他組織11個組織發表的公開信卻如石沉大海，一年後的今天，病入膏肓，進入癌症晚期的黃琦母親不僅未能看到自由的兒子，而且連前往監獄探監的法定權利都遭到剝奪。據介紹，在黃琦被監禁的五年中僅僅允許兩次探監，他的母親與他上次的會見實在去年的九月份。

最近一年多，黃琦的母親蒲文清多次向監獄方申請探監，均遭到拒絕。本月上旬，蒲文清向外界發出求助說，她罹患肺癌進入晚期，盼望在臨終前見兒子最後一面。目前，蒲文清與外界的聯繫已經中斷。

2011年，黃琦在醫院被診斷為腎功能衰竭，高血壓等多種慢性疾病。入獄後，黃琦的身體每況愈下，黃母多次向司法局提出保外就醫申請，但均遭到拒絕。蒲文清還多次發表公開信，請求中央官員關注黃琦的合法權益，儘早讓他出獄接受妥善治療，但信件如石沉大海，杳無音訊。