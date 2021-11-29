中國11月官方製造業PMI調查稱有小升但下行壓力大

路透社今天說根據綜合29家分析機構的預估中值顯示，中國11月官方製造業採購經理人指數(PMI)有望扭轉此前連續七個月下滑態勢，小幅回升至49.6，主因煤炭等保供穩價措施取得階段性成效，供給約束有所減緩，疊加工作日天數增多等，帶動生產活動上行。不過這仍是該指數連續第三個月處在榮枯線下方。上月一度降至20個月最低水準49.2.

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據路透社今天報道說，根據調查，中國11月官方製造業PMI料小升至49.6 供給約束減輕工業生產略回暖。而中國官方PMI數據定於11月30日(周二)0900公布;。財新PMI數據則定於12月1日(周三)0945公布。

路透社的預估中值為官方PMI 49.6 ；財新PMI 50.5。路透社調查預估區間：官方PMI 49-51；財新PMI 49.9-53.2。

另據21家機構預估中值顯示，財新11月中國製造業PMI料大致持穩在50.5，上月為50.6。

該報道稱，日前中國總理李克強和央行最新貨幣政策報告對於國內經濟的看法，不約而同都刪去了“穩中向好”，總理重申經濟出現“新的下行壓力”，央行也稱“保持經濟平穩運行的難度加大”。這些表明政策天平的變化可能已經開始，中國宏觀政策重心向穩增長偏移。

政府近日已祭出支持中小企業發展的“1+2”長短政策“組合拳”，寄望助企紓困與激發活力並舉。

據路透社說，製造業PMI是一個綜合指數，按照國際上通用的做法，由五個主要擴散指數加權而成。通常PMI指數在50以上，反映經濟總體擴張；低於50，反映經濟衰退。（完）