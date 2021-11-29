中非峰會：習近平許諾10億劑中國疫苗

中國國家主席習近平周一承諾以捐贈或支持當地生產的形式，向非洲提供10億劑量的新冠疫苗，以填補非洲大陸遭受的 "疫苗真空"或匱乏。非洲國家期待與中國的合作，改變建立在債務基礎上的做法。但中國拒絕加重非洲債務的指責。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道說，中國國家主席習近平今天在達喀爾郊外的一個中非合作論壇上以視頻遠程宣布了這一許諾，非洲國家正在努力重振受該流行病嚴重打擊的經濟。

峰會組織者指望通過加強與中國的合作來實現這一目標。作為非洲最大的貿易夥伴和非洲出口的第二大目的地，中國在非洲大陸的經濟活動與密集的疫苗外交相結合，以支持那些疫苗資源不足的國家。

據中國國家主席習近平今天在中非合作論壇（Focac）上說：作為防治新冠病毒疫情的一部分，中國將向非洲提供額外的10億劑疫苗，其中6億劑是捐贈的，4億劑以其他形式提供，如建立疫苗生產單位。

法新社說，非洲大陸的疫苗生產項目已經在埃及成為現實，或者正在醞釀之中，例如在塞內加爾。中國商務部副部長任鴻斌說，中國還向非洲提供了超過1.6億劑的疫苗，其中大部分是以捐贈的形式。

中國領導人習近平還宣布派遣1500名衛生專業人員和實施100個衛生項目。習近平還承諾對農業綜合企業給予支持。

中國對這一領域的援助是塞內加爾和一些尋求發展的非洲國家的強烈期望。然而，塞內加爾經濟部長阿馬杜-霍特呼籲中國與非洲大陸的關係不要只聚焦債務，而要對非洲經濟更加有利。他說，合作應該 "以中國在非洲的更多外國直接投資為目標"。他稱，我們有大量的債務投資，我們需要更多的股權投資。

法新社說，中國被批評利用非洲國家的債務，特別是為機場或火車線路等大型基礎設施項目提供資金，以增加其對無法或不願履行承諾的國家的影響力。中國還因其不平衡的貿易、社會和環境做法而受到批評。

中國外交部周五駁斥了關於北京在為非洲債務提供工具的指責。據中國方面指出，非洲國家缺乏自己的基金，阻礙了非洲社會發展。

塞內加爾部長霍特呼籲中國公司將其投資更多地用於非洲大陸經濟的工業化和數字化，並進行技能和技術轉讓。他說："這種新冠病毒大流行病表明，我們的經濟需要生產更多的產品，並在戰略部門成為主權國家"，如製藥、農工業和數字化。