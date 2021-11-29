加國首現Omicron病例 巴基斯坦禁香港非洲六國航班 專家指新變種傳染力強

·世衛組織命名南非新發現的新冠病毒變異株為Omicron(奧米克戎)，避開了序位在前但具有強烈政治色彩的“Xi”

被指傳染力強的一武漢肺炎變種病毒株Omicron傳至加拿大，該國首次發現有兩宗病例，令Omicron的蹤跡遍及全球的非洲、亞洲、歐洲、大洋洲及北美洲等五大洲。面對來勢洶洶的新變種病毒，各國繼續加強戒備，以色列率先成為全球首個全面封鎖邊境的國家，而巴基斯坦今(29日)早宣布，實時禁止來自香港及其他六個非洲國家，包括南非及博茨瓦納等地的航班入境，並加強對途徑有關地區入境旅客的篩查，並接受三至十天的強制隔離檢疫。

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不過，包括中國在內的不少專家分析，新變種病毒Omicron傳染力較強，至於引起癥狀會否較重則未有很多討論，而世界衛生組織雖已把Omicron列為「極須關注的變種」，但就聲明，暫時仍不清楚Omicron 與其他武肺變種病毒相比是否更具傳染力，或者會否導致病情更嚴重。

率先警告當地出現Omicron病毒株的南非醫學協會主席庫切（Angelique Coetzee）向英國《每日電訊報》講述發現病毒經過後表示，她曾治療約24名感染Omicron並有病徵的病人，大部分為健康男性，大多感到很疲倦，其中約半數人沒接種疫苗；所有病人都無出現失去味覺或嗅覺等武肺病徵，部分人有輕微咳嗽，可見感染此病毒株的一般健康患者的徵狀是「異常但輕微」；但她關注Omicron對本身患糖尿或心臟病等長期病長者以及未接種疫苗者的影響。

另外，美國科學家聯盟高級研究員、傳染病學者丁亮（Eric Liang Feigl-Ding）上周兩度在推特發文，指Omicron的「壞刺突變」數量比Delta多一倍，傳染力可能是原有武漢病毒株的五倍。

中國多名專家亦有類似意見。中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友昨(28日)在「《財經》年會2022」上表示，根據數學模型顯示，Omicron的傳染力比Delta強；而復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏亦在微博發文，指Omicron變種攜帶病毒突變點多，在傳播上短期內似乎戰勝非洲南部其他病毒株，包括Delta，因此要引起極大關注。

但二人均認為，Omicron影響中國不大，以現行社交距離措施可以防止新變種病毒成為全球的主導毒株。張文宏28日在微博指出，Omicron對中國目前還不會產生大影響，相信中國目前的「快速響應」與「動態清零」可以應對。但他補充，現時仍需觀察Omicron兩星期，一旦明確Omicron可突破原有免疫屏障，全國便需進入流感疫苗接種模式，即每年要根據病毒變異情況，迅速構建新的疫苗。吳尊友亦估計，今年冬季和明年春季，主要流行的病毒株仍然是Delta變種病毒。

其次，中國工程院院士鍾南山昨日出席會議時亦指出，Omicron變異株傳播速度快，近期在香港也發現兩宗，但其危害性還需觀察，現在毋須採取較大的行動。他在上周六齣席一個論壇時曾表示，Omicron攜帶大量突變，對防疫工作帶來更多挑戰，但強調「接種疫苗肯定是非常有效」。