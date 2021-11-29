審查：辛普森家庭訪天安門一集在香港Disney+被消失

迪士尼影音串流平台Disney+本月於香港推出，不過“辛普森家庭”其中一集憑空消失。內容講述主角一家造訪中國，天安門廣場前告示牌寫着“這裡什麼事都沒發生”。“辛普森家庭”（The Simpsons）消失的那集讓人更加擔心，中國式審查正成為香港這個國際金融中心的常態。

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據中央社今天報道說，迪士尼影音串流平台Disney+本月於香港推出，不過“辛普森家庭”第16季第12集憑空消失，內容是主角一家造訪天安門。劇情中天安門廣場前告示牌寫着“這裡什麼事都沒發生”。

Disney+自18個月前推出以來風靡全球，訂戶已超過1.16億人。

香港版於本月稍早推出，眼尖的客戶很快注意到，“辛普森家庭”造訪中國的一集顯然“被消失”。

法新社說，根據《辛普森一家》第16季的第12集內容，該美國辛普森家庭前往中國，希望收養一個孩子。訪問期間，他們去了北京的天安門廣場，1989年的民主抗議活動就是在那裡被鎮壓的。在這幅漫畫中，一個牌子上寫着 "在這個地方，1989年，什麼都沒有發生"，這顯示是對北京試圖從集體記憶中抹去1989年大屠殺的諷刺。

法新社查證了香港迪斯尼+版本，第11和13集有，但沒有第12集。

法新社說，目前還不清楚Disney+是自己刪除了這一集，還是被當局命令這樣做。

法新社聯繫美國娛樂業巨頭迪斯尼時，該公司不願置評。香港政府也不願置評。

法新社說，與中國大陸相比，香港長期以來一直享有重要的藝術和政治自由。但為了結束2019年震撼全境的大規模民主抗議活動，北京於去年實施了一項國家安全法，將許多不同意見列為非法。

今年6月，香港賦予一個負責審查的委員會權力，禁止任何可能構成違反國家安全的電影。而上周，香港行政長官林鄭月娥承諾將積極堵塞互聯網中的漏洞，並對假新聞採取監管。林鄭月娥的言論加劇了人們的擔憂，香港的互聯網受到與中國相同的審查。中國用防火牆禁封重要的國際社交網絡、谷歌和眾多西方媒體。

不過據法新社說，諷刺批評中國的內容現時仍然可以在香港的其他流媒體平台上找到。