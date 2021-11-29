曾代理12港人案 維權律師梁小軍執照不保

北京維權律師梁小軍近日表示，官方指他醜化、抹黑制度，擬吊銷他的律師執照。梁小軍曾代理12港人案，並為活動人士許志永辯護。今年至少已有4名代理12港人案的中國律師執照遭吊銷。

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據中央社今天報道稱，北京維權律師梁小軍近日在社交平台推特（Twitter）上貼出北京市司法局寄送的行政處罰事先告知書，文中指他在境內外多個社交平台多次發表支持法輪功言論、醜化抹黑憲法法律確立的根本制度和基本原則。告知書又稱他的行為嚴重損害律師行業形象，造成惡劣的社會影響，情節嚴重，擬吊銷他的律師職業證書。

該報道引述香港明報消息，梁小軍指對於直接被註銷執照“還是有點意外”，已提出聽證要求，但預估很快就會被正式註銷。他說，自己無法對不公義之事忍住不說，不能停止思考，因此這樣的結果也算“求仁得仁”。

2020年8月，12名香港“反送中”示威者計畫偷渡台灣，但被廣東水警截獲並關押在深圳，梁小軍當時也受其中一名示威者李宇軒的家屬委託代理案件。之後在中國當局的施壓下，多名當地律師退出案件；而今年起已有多名當時代理案件的維權律師陸續被吊銷執照，分別是盧思位、任全牛、龔祥棟和藺其磊。

中央社說，此外，梁小軍自2009年開始也接觸法輪功學員的案件，並為因2019年“廈門聚會案”而遭控煽動顛覆國家政權罪的維權人士許志永擔任辯護律師。