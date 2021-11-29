澳門賭廳王周焯華認非法開賭 中國批捕後澳警拘捕 摩根料賭業成驚弓鳥

以博彩為主要稅收的澳門，其司警拘捕旗下業務占當地睹博收入約一成半的太陽城集團董事周焯華及其團夥十人，稍後將在澳門控以非法經營賭博及洗黑錢罪名。拘捕行動引發各種猜測，當中，中國左派評論員羅天昊認為，行動預示澳門可有賭場，但不會再有賭王，亦預示港澳財閥在「新時代」中不容人稱王稱霸。受消息影響，博彩股今日中午前急跌6%至9%；而摩根大通更預測，行業將成驚弓之鳥，澳門貴賓廳收入在未來數周將減三至五成。

廣告 繼續瀏覽後續

是次拘捕另一個關注點是澳門司警的拘捕行動是在中國浙江省溫州市人民檢察院批准逮捕後翌日(27日)凌晨進行。溫州市公安局26日晚上在官方微博公布，綽號「洗米華」的周焯華，涉嫌在中國內地開設賭場，非法組織中國公民赴其承包的境外賭廳(即貴賓廳)賭博，參與跨境網絡賭博活動，涉案金額特別巨大，嚴重妨害國家的社會管理秩序，被溫州市人民檢察院「批准逮捕」。

在昨(28日)午的澳門司法警察局記者會上，警方多次迴避是否接獲溫州市公安局的指示而採取拘捕行動，只是強調，當局是透過自主搜集情報，以及「世界各地組織」提供數據，認為時機成熟而採取行動，是否移交大陸審訊，則會依澳門法律處理。據了解，澳門雖是中國的特別行政區，但沒有引渡協議，預料各疑犯會在澳門本地受審及服刑，涉及中國的刑責會在服刑後另行處理。

澳門司警指出，47歲姓周的犯罪集團主腦利用在澳門經營娛樂場所貴賓廳的業務，在中國內地開設賭博平台，招攬中國居民進行不法網絡賭博，並透過澳門賭廳的賬戶以及地下錢莊，將不法收益轉移及掩飾。司警發言人鍾錦良強調，自2019年8月起開始調查案件，去年4月成為項目調查，27日凌晨採取拘捕行動，檢獲計算機、服務器、300萬元現金等證物，全數共11名相倘是集團高層的疑犯均承認在海外建立非法賭博平台，但對其他包括洗黑錢等指控則拒絕合作，他們稍後會以「犯罪集團」、不法經營賭博及清洗黑錢等三罪，移送澳門檢察院，不排除有更多人被捕。根據澳門《刑法典》，「犯罪集團」罪和「清洗黑錢」罪均可判刑3至12年。

至於現時有否對其他貴賓廳經營者立案調查，司警表示，涉及其他個案，暫未能提供相關數據。

澳門博彩股全線半日跌6%至9%不等

另外，周焯華旗下太陽娛樂集團昨晚發出公告，指新聞上出現關於股東周焯華的報道，與周焯華的個人事務有關，並無對集團的財務狀況、業務或營運產生任何重大影響。不過，集團仍受事件影響，該公司股價今(29日)早一度急跌逾六成，中午跌近24%，報0.118港元(下同)，跌0.037元。至於太陽城集團，今早開市前已停牌。

受到澳門最大的賭業中介人集團股東兼行政總裁周焯華被捕影響，在港上市的澳門博彩股全線急跌。澳門博彩控股截至中午時跌9%，中午收市時報5.44元；銀河娛樂跌近8%，午市收報42.55元，跌3.6元，是半日跌幅最大藍籌；金沙中國跌6%，午市收報18.48元。

摩根大通表示，周焯華旗下業務佔澳門的博彩中介及貴賓廳行業約四成至四成半，以2019年為例，其營業額佔整體賭博收入約15%，相信消息將打擊市場情緒，行業會成為驚弓之鳥，預計澳門來自貴賓廳的收入於未來數周將收縮三成至五成。但由於摩根大通早已因為去年以來對貴賓廳業務加強檢查而調低其對整體賭博收入的影響，故該行毋須因今次案件而再調整其對澳門賭業的預期。

以貴賓廳這種「包廳」方式招攬賭客是澳門賭場常見方式，故周焯華被捕引發關注和猜測，包括案件究竟顯示周焯華在中國公安系統的靠山倒台，抑或是預示澳門賭業就此「玩完」，各界均有不同見解，而曾是中共中央直屬《求是》雜誌旗下《小康財智》雜誌顧問的羅天昊更撰文指，周焯華的倒台，進一步顯示在「一代賭王」何鴻燊逝世後，澳門可以有賭場，但不會再有賭王；有關情況亦應作為香港富豪的警戒，指香港部分富豪曾阻礙改革，但「資本為王的時代已經終結」，「洗米華」案是「敲山震虎，警示港澳財閥與各派大佬：新的時代來臨，絕不會允許任何人稱王稱霸。」