瑞士專機技術故障 外長半途折返取消與王毅會見計畫

瑞士與中國兩國外長原定舉行疫情暴發後的首次線下會晤。但瑞士外交部長伊格納西奧·卡西斯乘坐的專機在周五飛往中國的途中因出現技術故障，因而被迫取消與中國外交部長王毅的會晤。

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據瑞士新聞報道，瑞士外交部長伊格納西奧·卡西斯(Ignazio Cassis)在飛往中國浙江省的途中被迫轉停莫斯科，之後在推特上表示暫時取消與王毅周六的會面，他的推文中同時表示將儘快尋找一個新的會晤日期。

據此前發布的消息說，瑞士外交部長伊格納西奧·卡西斯計畫於11月27日與中國外長王毅會晤。雙方將在戰略對話框架內，就雙邊關係、國際形勢現狀以及人權問題舉行會談。

據瑞士聯邦外交部11月25宣布，此次會面將在浙江安吉舉行。藉此機會，卡西斯將向中方介紹今年3月由瑞士聯邦委員會通過的對華戰略。瑞士希望在此框架內就建設性對話與關鍵問題同中國展開探討。瑞士對華戰略通過後即遭中國駐瑞士大使嚴厲抨擊，他指責瑞士干涉中國內政。

瑞中外長級戰略對話始於2017年，由瑞士與中國每年輪流舉辦，旨在鞏固兩國間的關係。本周六的兩國外長會晤是新冠疫情暴發以來的首次線下會面。中國是瑞士的第三大貿易夥伴國。

根據瑞士通訊社最新消息，外交部長乘坐的專機在飛往中國途中意外經停莫斯科。聯邦外交部通過推特發文，稱這是因為飛機出現“技術故障”。周五發表的這篇推文還指出，有關人員將在莫斯科查看是否有可能繼續這次中國之行，所幸此次周折未對機上人員造成生命威脅。

據該報道稱，今年7月，聯邦總統蓋伊·帕爾莫蘭(Guy Parmelin)乘機前往東京參加奧運會開幕式途中也曾發生過類似情況，他的那部專機就因發生技術故障，而不得不改道拉脫維亞折返瑞士。