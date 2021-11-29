蔡英文會見波海三國議員團透露立陶宛駐台代表處明年初設立

台灣駐立陶宛代表處日前才宣布掛牌，正式展開運作，台灣總統蔡英文今天接見波羅的海三國國會議員訪問團時透露，明年初，立陶宛也會在台灣設立代表處。立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇則當場響應，希望即將來台設立的代表處，能協助發展彼此關係，並進一步促進歐盟與台灣的友好關係。

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立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇率領的國會議員團昨天晚上抵達台灣，包含拉脫維亞國會友台小組主席福燦、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森，以及三國國會議員等一行10人今天前往總統府拜會蔡英文，這也是波羅的海三國國會議員第一次共同組團訪問台灣。

蔡英文在致詞時感謝三位友台小組主席促成這次有意義的訪問，也感謝組團來台參加今年的開放國會論壇，她期待大家分享波羅的海三國深化民主的經驗，也盼望一起見證台灣對開放政府、開放國會、擴大公民參與的努力。

蔡英文感謝立陶宛，特別是今年疫情嚴峻的時候兩度捐贈疫苗給台灣，展現民主盟友相互扶持的精神。她說，這段時間台灣與立陶宛各領域密集交流，最近在立陶宛外交部邀請下，前副總統陳建仁也出席維爾紐斯的民主論壇，與國際分享台灣民主經驗。

蔡英文指出，台灣駐立陶宛代表處已經掛牌運作，預計明年初立陶宛也會在台灣設立代表處。她透露，台灣國發會主委龔明鑫上個月率領經貿考察團訪問立陶宛，簽署六項合作備忘錄，強化雙方在半導體、衛星、生物科技等領域的合作，未來也期待與拉脫維亞、愛沙尼亞在各領域都有更多合作交流。

蔡英文強調，台灣和波羅的海三國都走過威權統治和爭取自由的道路，深刻了解民主得來不易，現在全球面對威權主義擴張及假訊息威脅，台灣願意與歐洲朋友分享對抗假訊息的經驗，一起捍衛共享價值，確保民主自由的生活方式。希望一起努力，讓台灣和波羅的海三國的關係更穩健，更緊密發展。

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇告訴蔡英文，立陶宛政府的友台政策獲得廣大民意支持；保護自由及規則為基礎的國際秩序，攸關立陶宛的重要利益，必須強化與台灣的關係，彼此共同合作來達成這目標。

他說，立陶宛與台灣有很多文化與經濟文流的機會，能夠長期、穩定且有效的合作，因為雙方的社會擁抱民主、人權、法治等共享價值。希望即將在台灣設立的立陶宛代表處，能協助拓展台灣與立陶宛的夥伴關係，並促進台灣與整個歐盟進一步發展友好關係。