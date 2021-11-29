香港：47名民主人士因去年參加初選後以 "顛覆 "罪名受審

在香港，幾乎所有站在民主反對派一邊的政治人物都在11月29日星期一重新出庭受審。在根據新的《國家安全法》被審前拘留近十個月後，他們因組織和參與2020年7月的初選而被指控 "陰謀顛覆"。然而，香港司法機構可能會發現很難審判這47人。

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據本台在香港的記者Florence de Changy的報道稱，以 "47"為稱的民主派人士受審者，這些在西九龍被告席上的男人和女人都是香港公共和政治生活中的知名者和受人尊敬的人物，他們中間有的已經有幾十年的社會政治活動生涯了。但自2月以來他們被審前拘留，其中只有14人後來被保釋出來。

他們"47"人都被指控犯有 "陰謀顛覆罪"，這是一項可判處終身監禁的罪行，因為他們組織或參與了2020年7月舉行的初選，而且選舉秩序井然。約有60萬名香港市民參加初選投票。

與任何初選一樣，該投票的目的是為了最大限度地提高支持民主的陣營在兩個月後舉行的議會選舉中的影響，該立法會選舉被推遲到2021年12月。

但問題是，香港即使有新《國家安全法》這個異常強大的新打擊工具在手，香港法院如果決意審判，卻如何能將組織一個初選作為 "陰謀顛覆 "的罪行來判處呢。