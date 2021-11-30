中國報告宏觀經濟先行指標升至50.1

中國國家統計局和物流與採購聯合會今天聯合公布，宏觀經濟先行指標11月官方製造業採購經理人指數(PMI)升至50.1，追平8月的50.1；非製造業商務活動指數微降至52.3，略低於上月的52.4；11月綜合PMI產出指數為52.2，比上月上升1.4個點。

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據路透社今天報道稱，中國11月官方製造業PMI優預期升至擴張區間，顯示經濟景氣回升但需求仍偏弱。

該報道稱，隨着“保供穩價”等措施效果漸顯、高位運行的原材料價格增速放緩，供給端困難得到緩解，中國製造業產能加快釋放，11月官方製造業PMI優預期重返擴張區間，表明中國經濟景氣水平總體有所回升。不過，需求端仍相對偏弱，經濟恢復質量有待加強。

從行業情況看，在調查的21個行業中，12個高於臨界點，比上月增加3個，製造業景氣面有所擴大。

統計局數據顯示，從分類指數看，在構成製造業PMI的五個分類指數中，11月生產指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

從企業規模看，大型企業PMI為50.2，比上月略降0.1個點，繼續高於臨界點；中型企業PMI為51.2，比上月上升2.6個點，高於臨界點；小型企業PMI為48.5，比上月上升1個點，低於臨界點。

從行業情況看，與製造業活動密切相關的生產性服務業商務活動指數位於55以上較高景氣區間，其中信息服務、金融服務、商務服務等行業業務總量增長較快；與接觸型消費密切相關的生活性服務業商務活動指數降至臨界點以下，其中住宿、生態保護及環境治理、文化體育娛樂等行業商務活動指數均大幅回落至46及以下，市場活躍度明顯下降。

路透社說，製造業PMI是一個綜合指數，按照國際上通用的做法，由五個主要擴散指數加權而成。通常PMI指數在50以上，反映經濟總體擴張；低於50，反映經濟衰退。