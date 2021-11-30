中非經濟交流尋求新的契機

中非合作論壇繼續在達喀爾舉行。 中國國務委員兼外長王毅、商務部部長王文濤等出席了此次活動。 本次論壇交流的一個重要部分是致力於中國與非洲大陸的經濟關係。 北京仍然是非洲大陸的主要貿易夥伴。

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2019年，中非貿易額近2100億美元。 同年，非洲國家對華貿易逆差翻了三番，達到近180億美元。 顯然，中國向非洲出口的產品遠多於進口。 此外，它出口高附加值製成品，而主要進口原材料。

塞內加爾總統馬基·薩勒(Macky Sall)表示，這種不平衡的局面應該改變。 “我們必須加快非洲工業能力的發展，為非洲大陸的產品進入中國市場提供便利。 此外，非洲產品更好地進入中國電子平台將有助於增加我們的貿易量，使雙方受益。 ”

11月29日晚，國家主席習近平在北京以視頻方式出席中非合作論壇第八屆部長級會議開幕式並發表題為《同舟共濟，繼往開來，攜手構建新時代中非命運共同體》的主旨演講。

中國國家主席習近平在開幕式上表示：中國將為非洲農產品輸華建立“綠色通道”，加快推動檢疫准入程序，進一步擴大同中國建交的最不發達國家輸華零關稅待遇的產品範圍，力爭未來3年從非洲進口總額達到3000億美元。

法國國際廣播電台記者報道說：儘管非洲 70% 的出口目的地是中國，但 2019 年它們僅佔中國貿易餘額的 4%。

法國國際關係與戰略研究院（IRIS）)經濟研究博士博瓦耶（Jean Joseph Boillot）表示：中非關係的問題在於存在嚴重的不平衡，正如我們多年來一點一點地看到的中國和非洲國家之間的關係，我們要思考的問題是，如此發展下去對非洲人真正利益在哪裡呢？