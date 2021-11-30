北京：Omicron對冬奧會有衝擊但能控制

中國周二承認，新的新冠病毒變種Omicron將使北京冬奧會（2月4日至20日）的組織工作面臨更多困難，但中國也重申了對賽事成功的信心。

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據法新社今天自北京報道說，中國外交部發言人趙立堅在一次新聞發布會上承認，"Omicron肯定會給抗擊疫情帶來一些挑戰。但中國在這方面有經驗，我完全相信，冬奧會將按計畫順利進行。"

由於採取了嚴厲的措施，中國在很大程度上控制了其境內的疫情：中國對國際航班進行了非常嚴格的限制，在抵達時進行了強制檢疫，進行了大規模的篩查，並隔離了通過旅行跟蹤應用程序識別的接觸病例。

法新社說，中國去年春天生活就基本恢復了正常。但中國仍然面臨著小規模、零星的爆發。雖然中國的邊界自2020年3月以來幾乎已經關閉，但北京奧運會將在一個阻隔病毒疫情的大泡泡中進行，預計2900名左右的運動員無法走出這個隔離限制。

所有運動員在抵達中國時必須接種疫苗或接受21天的檢疫。所有的人都將接受每天的篩選測試。

而且只有居住在中國的觀眾才可以觀看比賽。

法新社說，中國每天只報告幾十例新冠病毒病例。除了在香港，尚未在中國本土報告發現被稱之為Omicron的病毒變體。