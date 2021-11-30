路透社：河南擬建監控系統 追蹤記者、可疑人士

路透報導，他們看到的文件顯示，河南省安全官員委託企業建立監控系統，意圖追蹤記者和國際學生等“可疑人士”。河南省政府採購網七月廿九日公布的採購文件詳列相關計畫指出，此系統透過三千部人臉辨識攝影機，彙整這類關係人的個人檔案。

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河南省政府採購網公布的另一份文件顯示，九月十七日中國科技公司東軟集團以人民幣五百萬元拿下合約。合約明定，東軟集團要在簽約後的二個月內完成這個系統。

路透社無法確定該系統目前是否正在運作。總公司設在渖陽的東軟集團，並未回覆詢問。

總部位於美國的監控研究公司IPVM密切追蹤此事，率先發現了河南省這份文件。IPVM說，這份招標書特別鎖定記者為監控目標，好讓公安部門快速找到記者、阻止記者的工作。

路透無法找到文件，證明記者或外國人是大陸其他地區監控系統的具體目標。記者請河南省政府、警方，以及中國公安部和外交部發表看法，都未獲得回應。

河南省公安廳這份近二百頁的招標文件並未說明追蹤記者或國際學生的原因，但文件上說，公安廳還希望追蹤的另一類人是“來自鄰國的女性非法居民”。

這份招標文件已不開放閱覽。根據招標書，這個系統的攝影機必須能為臉部被口罩或眼鏡遮住的個人建立相對準確的檔案，且只要透過上傳照片或搜尋其面部屬性，就可在資料庫中搜索目標。

此系統將由至少二千名官員和警察負責操作。

根據招標文件規定，記者將按風險等級由高到低分為紅色、黃色、綠色三類，如果記者在河南登記入住飯店、購票或跨省，系統就會發出警示。

河南省這份文件大部分提及記者，但有一部分特別指名“外國記者”。招標文件上還說，這個系統應該要能透過手機定位與旅遊預訂等方式，來追蹤國際學生的行動。