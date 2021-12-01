上海與台北雙城論壇今短時間視訊開會 上海市長再說兩岸一家親

台北上海雙城論壇今天視訊登場，上海市長龔正致詞時提“兩岸同胞都是中國人”兩岸一家親理念，台北市長柯文哲致詞內容則持續務實路線，主張互相交流、累積善意。

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據中央社今天報道說，台北上海雙城論壇1日視訊登場，台北市長柯文哲致詞時指出，他對兩岸的態度依舊務實，“交流比斷流好，對話比對抗好，友善比仇恨好”，持續主張互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作 、互相諒解。上海市長龔正致詞時提“兩岸同胞都是中國人”兩岸一家親理念。但台北市長柯文哲致詞內容則沒有提及兩岸一家親。

今年雙城論壇因新冠病毒疫情影響，由台北市長柯文哲、上海市長龔正分別緻詞後，安排雙方副市長及秘書長進行主題演講，最後簽署3項MOU即閉幕，總長僅1.5小時，規模歷年最小。