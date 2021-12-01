中國軍機11月擾台159架次 核打擊轟6也上陣

隨着中國持續對台灣施加軍事壓力，法新社今天統計，中國軍機11月侵擾台灣防空識別區高達159架次，是歷來數量第2多的月份。中國軍機11月擾台的包括100架戰鬥機和9架具有核能力的轟6機。

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據法新社今天報道說，中國軍機11月擾台高達159架次，屬歷來第2高。

根據法新社資料庫數據，中國軍機11月侵擾台灣防空識別區高達159架次，是歷來數量第2多的月份。在過去14個月，中國軍機頻頻侵擾台灣防空識別區（ADIZ）。北京的舉動讓美國和日本等西方盟國更加擔心中國可能下令侵台，儘管他們認為目前不太可能發生這樣的事。

美國國防部昨天公布將升級並擴大關島與澳洲的美軍設施，以增強針對中國的各項部署及基地。

該報道稱，台灣國防部自去年9月起開始公布中國軍機動態，法新社也跟着建立一個搜集這些軍機細節的資料庫，資料顯示，中國軍機擾台不管是在規模和頻率上都有增加。而11月是連續第3個月有超過100架次中國戰機出動。

中國軍機11月擾台的包括100架戰鬥機和9架具有核能力的轟6機。

據法新社說，而10月仍是歷來中國軍機擾台次數最多的月份，高達196架次，中國國慶4天就派出149架。