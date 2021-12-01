北京冬奧 美國提的外交抵制究竟代表什麼

法國世界報指出：中國政府不能聲稱組織國際比賽的同時繼續要讓它感覺受打擾的那些運動員閉嘴。 le 20 novembre 2021

針對北京奧運，美國“外交抵制”的蹤跡重新浮出水面。 為了抗議中國的侵犯人權行為，華盛頓似乎想抵制原定於2月在北京舉行的冬季奧運會。 這一決定引起了某些美國民選官員的積極反應。但法國媒體有另外的看法，即使目前中國網球女子彭帥遭高官性侵事件似乎應該有所推助。

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《華盛頓郵報》周二（11 月 16 日）援引熟悉此事的消息人士的話報道稱，預計白宮將很快宣布拜登總統和任何其他美國政府官員都不會參加北京奧運會。 這種“外交抵制”，而不是全面抵制，應該能夠抗議中國新疆維吾爾穆斯林的鎮壓，華盛頓將其描述為“種族滅絕”，同時讓美國運動員參加比賽。

重點周刊引述報道，美國幾位民選官員對這種可能的選擇表示歡迎 該日報規定喬拜登應該在 11 月底之前“批准”這一由他的顧問正式向他推薦的選項。 周二被問及可能的抵制時，白宮發言人只說美國總統和中國國家主席習近平在周一晚上的虛擬峰會上沒有提出這個問題，也沒有對決定的價值作出規定。

不等官方確認，美國的幾位民選官員對這個可能的選擇表示歡迎。 “我長期以來一直呼籲對北京奧運會進行外交抵制，我希望政府向中國共產黨發出強烈信息而不懲罰美國運動員，”共和黨參議員米特羅姆尼在華盛頓郵報發表後在推特上做出回應文章。

參議院外交事務委員會共和黨領袖吉姆·里施 (Jim Risch) 也發表聲明稱，此舉將是“正確的選擇”。 美國眾議院民主黨議長南希佩洛西5月曾呼籲對在中國舉辦的奧運會進行“外交抵制”，當時引起了中國當局的強烈反應。 但幾位共和黨鷹派人士敦促喬拜登更進一步，官員和美國運動員完全抵制體育比賽。

另據法國西部報指出，美國總統拜登所謂的外交抵制北京冬奧，其實是一種象徵性動作，也就是不派遣總統，以及不派遣任何一位大事件政府負責人。這不同於完全抵制，這樣可以讓田徑選手們參加比賽。

它的目的在標誌着對一個國際行為者政策的反對，在這種情況下表示反對中國的侵犯人權，特別是該國維吾爾穆斯林族群的人權侵犯。

Saut de page外交抵制要想奏效，必須能獲得強烈的反響和該國人民的支持，然後也必須得到其他幾個國家的跟進效仿，才能給它分量。 如果前兩個標準在正確的軌道上，最後一個也將被證明是複雜的。

不過目前的情況是，即便遭到高官性侵的中國網球女子彭帥的命運或許能繼續推動改變路線，但一些重要的國家也不太可能跟隨美國人的腳步走。