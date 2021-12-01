安倍說了啥？北京怒斥“胡言亂語妄議中國內政”

日本前首相安倍晉三今天（1日）上午受國策研究院邀請以“新時代台日關係”為題發表視訊演說。他表示，日本無法容許發生台灣遭武力侵犯，“台灣有事”等同日本有事，也可以說是等同“日美同盟”有事，請中國國家主席習近平絕對不能誤判；因為採取軍事冒險行動“等同於走向經濟自殺的道路”。中國外交部發言人汪文斌今天對此聲稱，安倍“胡言亂語，妄議中國內政”，中方已嚴正交涉。

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據新頭殼今天報道稱，台灣出事牽動日美! 安倍警告習近平：動武等同走向經濟自殺之路。

日本前首相安倍晉三今天（1日）上午受國策研究院邀請以“新時代台日關係”為題發表視訊演說。安倍說，這30年來，中國的軍事費用已經成長42倍，足足比日本高出4倍。在未來將近30年期間，中國在經濟及軍事費用方面，預估每年增加7%，這30年對世界而言是最重要，也是充滿危機的時代。安倍呼籲：“我們必須超前部署，防範中國從空中、海上、海底不斷進行各種軍事挑釁。”

談到中國對台灣的威脅，安倍指出，這與尖閣諸島（釣魚台）、先島群島、與那國島等日本領土、領海所面臨的挑釁沒有兩樣。自己擔任首相期間，每次與習近平見面時都會明確提醒不要誤判日本防衛尖閣諸島（釣魚台）的決意。日本的先島群島、與那國島等離島，離台灣不過100公里左右而已，武力犯台是對日本國土的重大危險，日本無法容許這類事情發生。

安倍續指，“台灣有事”等同於“日本有事”，也可以說是等同於“日美同盟”有事。這項認知，北京領導階層，尤其是習近平絕對不能誤判。日本、台灣及所有信奉民主主義的人士，須反覆不斷呼籲習近平及中國共產黨的領導階層，請他們不要誤入歧途，安倍直言：“採取軍事冒險行動，等同於走向經濟自殺的道路”。

安倍強調，中國如果對台灣採取軍事冒險行動，將對世界經濟帶來極嚴重的影響，中國也將遭受重大打擊，得不償失。台日必須充實經濟及軍事實力，除了持續展現力量加以抗衡外，同時必須反覆不斷地說服中國，採取理性和平的方式解決。中國如果也以自身利益為優先考量的話，兩岸關係說到底只能以和平方式解決。

據新頭殼說，安倍提到，當他擔任首相時致力擴充日本的戰略空間，2012年底第二次擔任首相期間，他也下定決心要提升日本自我防衛的能力，每年增加防衛預算，日本如今已有147架最先進的F35匿蹤戰鬥機，也引進及自我研發新型的巡弋飛彈，在與那國島及宮古島派駐陸上自衛隊以宣示絕不妥協退讓的決心。此外，美日20年前每年約舉行20次聯合軍事演習，去年已增加到49次。

據中央社今天報道稱，針對日本前首相安倍晉三表示“台灣有事等同日本有事”、中國國家主席習近平絕不能誤判，中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，安倍“胡言亂語，妄議中國內政”，中方已嚴正交涉。

中國外交部下午舉行例行記者會。中國外交部發言人汪文斌在回答中國媒體提問時還說，安倍晉三“罔顧國際關係基本準則”和“中日四個政治文件原則”，公然“在台灣問題上胡言亂語，指手畫腳，妄議中國內政”。中方對此強烈不滿，堅決反對，已通過外交管道提出嚴正交涉。

他聲稱，台灣是“中國的神聖領土，絕不容外人肆意染指”。日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，“犯下了罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重的歷史罪責”。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。汪文斌又說，任何人“膽敢重走軍國主義老路，挑戰中國人民的底線，必將碰得頭破血流”。

安倍晉三今天上午受國策研究院邀請，以“新時代台日關係”為題發表視訊演說時表示，日本無法容許發生台灣遭武力侵犯，“台灣有事”等同日本有事，也可以說是等同“日美同盟”有事，請習近平絕對不能誤判；“採取軍事冒險行動，等同於走向經濟自殺的道路”。

中央社說，就日本前首相安倍晉三今天在視訊演講，國民黨發出新聞稿指出，安倍晉三在發表視訊演講時，表達對台日關係的友善發言，以及共同捍衛區域安全的主張，國民黨表示認同與感謝。然而安倍在演講中，也數度提及屬於中華民國的釣魚台列嶼，國民黨對此也強烈要求外交部，應表達領土主權不容侵犯的立場。