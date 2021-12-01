港大：Omicron可能經空氣傳播 日葡瑞非港人周五起禁入港境

香港大學微生物學系成功在臨床標本中分離出Omicron變種病毒株，該系系主任杜啟泓接受香港電台訪問時表示，香港首兩宗Omicron確診病例，患者沒有直接接觸，可能是透過空氣傳播染病，情況令人憂慮，但須多一至兩星期時間得到更多數據才可下結論。另外，港府決定，由周五(3日)起，將發現有Omicron輸入病例的日本、葡萄牙及瑞典列為高風險的A組地區，在21天內曾逗留三國的非香港居民不準入境，令屆時被列入A組地區的國家增至48個。

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港大團隊是亞洲首個成功分離及培養Omicron變種病毒株的研究團隊，其系主任杜啟泓今(1日)早在不同電台表示，接着會研究現有疫苗產生的抗體是否仍然有效、病毒傳播能力，以及感染者的病情或臨床徵狀會否與武漢肺炎已有病例不同，估計最快要兩、三星期時間，才可知道初步結果。他指出，有關結果對公共衛生政策及未來的疫苗發展有很大影響。 他又說，Omicron在南非傳播很快，似乎已取代原本在當地流行的武肺病毒，但暫時未有實質證據顯示，該病毒的影響力更強，但一些病例令人擔心。 另一方面，英國航空公司為降低機組人員接受強制檢疫的風險，把暫時停飛香港的措施延長多四日至本周六(4 日)。

英航近日有兩名機組人員在香港機場被驗出對武漢肺炎病毒呈陽性，同機其他機組人員需要強制檢疫，英航於是決定由星期日起暫時停飛香港，措施原本在今日完結，但在審視往返香港的營運條件後，決定停飛措施延長多四日。英航指，會聯絡受影響旅客，向他們提供其他選擇。