美國最新國安民調：65%受訪者認為中國是美國的敵人

美國12月1日發布自今年8月底從阿富汗撤軍以來第一份重要國安民調顯示：65%受訪者認為認為中國是美國的敵人，視為盟友的比率為23%。除此之外，52%受訪者將中國列為美國的頭號對手，遠高於4年前的21%。

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《華爾街日報》報導說，自4年前美國保守派智庫“里根總統基金會暨研究所”（Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute RRPFI）開始就美國國家安全展開調查以來，認為中國對美國構成最大威脅的受訪者比例首次過半。

這份民調還顯示：稱俄羅斯為美國頭號對手的受訪者為14%，北韓12%，遠低於中國。

《華爾街日報》引述RRPFI發布的年度國安民調指出，四年前有30%的受訪者認為俄羅斯是最大危險，而中國以21%排在第二名，凸顯出民意在過去3年期間的轉向程度。

37%的受訪者將東亞列為美國應投入大多數武力的地區，中東則以17%排在第二。

這份民調由RRPFI委託燈塔研究所（Beacon Research）通過電話與網絡在10月25日至11月7日間進行，有2523名美國人接受調查，誤差範圍為1.96%。RRPFI聲明表示，“對於我國面對的威脅，民主共和兩黨有共識。過半數受訪者首度表示，單一國家構成美國的最大威脅是中國”。

里根總統基金會暨研究所所長紮克海姆（Roger Zakheim）指出，該調查顯示，“認為中國為美國最大威脅的受訪者持續增加，從中可以看出中國構成多大挑戰。人們知道，中國構成的威脅並不限於安全威脅，還涉及到經濟問題、政治問題和人權問題。”