西班牙媒體：因刊發批評中國文章而遭封鎖但引以為榮

西班牙媒體“ABC日報”11月30日揭露，在刊出批評中國專政的新聞後遭到審查，侵犯新聞自由不證自明。報導寫道，如果因為善盡職責而成為審查受害者，則上榜黑名單也是種榮耀。

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中央社報道：西班牙“ABC日報”駐亞洲特派員迪耶茲（Pablo Díez）11月30日以“在刊登習近平解析及政權下被消失者的報導後，ABC日報遭中國新聞審查”為題，揭發新聞在中國遭到封鎖，網頁再無法打開。

報導寫道：“自ABC日報於上週末連續刊出‘在中國，任何人都可能消失’及‘習近平：與毛澤東一樣的紅色皇帝’為題的報導後，本報於11月28日起遭中國封鎖，成為最新一個遭北京政權新聞審查的國際媒體。”

迪耶茲表示，在中國打開ABC日報網頁，只能見到“伺服器未獲回應”的通知訊息，必須透過付費的“虛擬私人網路”（VPN），才能躲過中共政權用來控制在網路上具政治敏感內容的“網路防火長城”。

根據迪耶茲在中國多年觀察，美國“紐約時報”（The New York Times）和“華盛頓郵報”（The Washington Post）、英國“衛報”（The Guardian）和“經濟學人”（The Economists）、德國“明鏡周刊”（Der Spiegel）和“畫報”（Bild）等國際知名媒體均遭中國官方新聞審查。西班牙媒體中，“國家報”（El País）、“ABC日報”及“機密電子報”（El Confidencial）等也遭封鎖。

報導寫道，ABC日報至今未接獲中國官方任何審查新聞動機的通知，只有跡象顯示前述兩則報導可能為封鎖主因。“本報遭中國新聞審查的消息在推特引發多方辯論”，許多網民批評中國打壓新聞自由，但也有中共政權支持者表示贊同中方的決定。

“諷刺的是，支持新聞審查者必須透過VPN才能使用在中國遭禁用的推特，其中包括中國駐巴塞隆納總領事朱京陽。他推文表示該報有關被消失者的報導為‘謊言’且‘詆毀’，卻並未解釋他將其認定為假新聞及做出侮辱言論之理由為何。”

文章指出，除大眾媒體外，中國同樣審查包括臉書、YouTube、推特或Instagram在內的所有西方社群軟體，以及WhatsApp等通訊軟體應用程式。透過這類控制，北京阻擋與政府相左的言論，抵銷對政府的批評，同時建立自己的科技公司。

“領英”（LinkedIn）10月成為最新一個撤離中國的西方社群軟體；隨後，搜尋引擎雅虎（Yahoo）也因面對日益具嚴峻的法律及商業環境，宣布停止提供中國用戶服務。

文章最後寫道，ABC日報因善盡報導職責而成為中國新聞審查的最新受害者，“如同有些侮辱對於某些人而言是種讚美，有些黑名單上榜是種榮耀”。