財新指中國11月製造業PMI降至49.9

財新/Markit周三聯合公布，11月經季節性調整的中國製造業採購經理人指數(PMI)降至49.9，低於路透調查預估中值50.5和上月的50.6，創三個月最低。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，財新中國11月製造業PMI時隔兩月再跌破榮枯線，為49.9，顯示生產回暖但需求疲弱。

儘管困擾生產的中國電荒問題有所緩解，產出指數回暖，但疫情反覆及售價高等，導致需求相對低迷，用工數量亦進一步下降，拖累財新11月中國製造業PMI時隔兩個月再度跌破榮枯線，降至50下方的萎縮區域，創下三個月最低水平。

不過受歐美年底銷售季到來等帶動，11月新出口訂單指數升至四個月高點；而且政府保供穩價政策顯效，投入價格指數降至13個月最低水平，出廠價格指數亦大幅下降創四個月新低。

該報道稱，11月製造業新訂單指數為三個月來首次跌破50，亦創三個月低點。據反映，客戶需求相對低迷，導致銷售下挫，部分企業表示原因與新冠疫情（最近國內外病例數上升）及產品加價有關。

據中國國家統計局公布的官方製造業PMI報告顯示，11月主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為52.9和48.9，分別較上月低19.2和12.2個點。

路透社說，中國財新傳媒2015年6月底宣布獲得Markit公司編製的PMI在中國的冠名權，財新中國PMI於當年8月起正式發布，更名後PMI統計方法不變。PMI高於50表示擴張，低於50則表明萎縮。