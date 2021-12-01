里根研究所調查說：大多數美國人認為中國是最大威脅並擔心爆發戰爭

美國人對中國的行動越來越感到震驚。美國福克斯電視新聞根據羅納德-里根研究所發布的一項新的民意調查稱，大多數美國人認為中國，而不是俄羅斯或任何其他國家，是美國目前面臨的最大威脅，美國兩黨中的大多數人都擔心中美兩國開戰的可能性。

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據福克斯新聞報道稱，一項民調顯示，大多數美國人認為中國是最大的威脅並擔心爆發戰爭。這項民調是為今年的里根國防調查進行的，該研究所將調查結果與美國人在2018年對各種問題的看法進行了比較。

據里根研究所的報告說，"在我們的調查中，大多數美國人首次認定一個國家是美國面臨的最大威脅。這個國家是中國。當被問及哪個國家是美國的最大威脅時，52%的美國人提到了中國，而只有14%的人說是俄羅斯，"

相比之下，2018年只有21%的人認為中國是最大的威脅，而30%的人說是俄羅斯。2021年，中國在美國兩黨成員中都處於關注的領先地位，44%的民主黨人將中國視為最大的威脅，64%的共和黨人也這樣認為。對於民主黨人來說，這是一個急劇的飆升，因為在今年2月，該黨只有20%的受訪者將中國列為最大的威脅。

據里根研究所的報告說，"美國人也開始認識到中國挑戰的多面性，" 在談到人們對中國的最大關切時，他們的意見相當平均，在接受調查的人中，20%認為中國的貿易和經濟行為，19%認為中國的軍事發展，17%認為是侵犯人權。

該報道稱，民主黨人和共和黨人都把經濟因素作為他們最擔心的原因，共和黨人把軍事因素作為他們的第二個原因，民主黨人則認為是侵犯人權。

這些擔憂與對美國和中國之間潛在的軍事衝突的恐懼相輔相成，因為71%的美國人說他們對可能發生的戰爭感到擔憂。這種擔心得到了兩黨大多數受訪者的認同，因為66%的民主黨人對此表示贊同，79%的共和黨人也是如此。

據該報道稱，調查還顯示，在冬奧會之前，大多數受訪者呼籲對中國進行商業抵制，美國企業應該不提供贊助或廣告。而近一半的受訪人（47%）支持全面抵制。