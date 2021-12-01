體育與人權聯盟呼籲國際奧委會 優先重視人而非夥伴關係

體育與人權聯盟12月1日表示，國際奧委會應立即停止配合中國政府的打壓策略，開始以保護運動員為重，履行該會的人權義務。擬定國際奧委會人權策略框架的過程，應按照戴維斯（Rachel Davis）與侯賽因（Zeid Ra’ad Al Hussein）提出的《對國際奧委會人權策略的建議》，納入受影響利害關係方代表的有效參與。

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由於數周以來對彭帥——中國網球選手及三屆奧運參賽者——現況與下落的關注和呼籲日益高漲， 國際奧委會發出聲明表示，該會主席巴赫已與彭帥進行30分鐘的視訊通話，確認她的安全與身心健全。據人權觀察報導，中國當局仍持續施壓媒體和網路掩蓋本案，一些詞彙如“網球”、“彭”都遭到審查或禁止。

“國際奧委會在有關彭帥提出性侵指控隨即失蹤一事上的作為，既不負責任，也表露出對人權真義的瞭解過於淺薄，”體育與人權聯盟代理執行長安德瑞亞・佛羅倫斯（Andrea Florence）說。“對於一位可能身陷危險的奧運選手的聲音，國際奧委會迫不及待地淡化處理，反而為中國官方媒體的說法背書，說明國際奧委會人權策略必須密切諮詢所有受影響的利害關係方，並以運動員為核心，這是刻不容緩而且不可或缺的工作。

11月2日，彭帥在社交媒體上留言，說她曾遭75歲的張高麗性侵併被迫發生性關係，張高麗曾是負責監督2022北京冬奧籌備工作的國務院領導人。國際奧委會發出的聲明中，一個字也沒有提到如此嚴重的指控，更沒有提出調查此案或為彭帥提供創傷療癒或法律援助的方案。

“站出來指控性侵，尤其對象是如此位高權重之人，其過程外人難以想像，要有極大勇氣，面對極大艱難，承擔巨大的個人風險，”倖存者大隊（The Army of Survivors）執行主任瑞佛斯卡克倫（Julie Ann Rivers-Cochran）說。倖存者大隊是在奧林匹克體系無法對美國體操協會及美國奧委會醫師賴瑞・納薩爾（Larry Nassar）性侵案做出適當處置後，由受害者共同成立的組織。“彭帥應當得到表彰與信任，並給予最大的保護，包括心理創傷的知情支持，以及以被害者為中心的調查，尊重她本人的意願，嚴肅看待她的主張和她的安全。國際奧委會的反應沒有顧及以上任何一項要素——為該會對人權採取毫無原則且誤導的處理方式徒增明證。”

倖存者大隊表示，根據國際奧委會自身的人權承諾和國際法，並作為“奧林匹克運動會的所有者”，國際奧委會負有迫切責任，優先考量彭帥，以及即將在兩個月後到中國參加2022北京冬奧會的其他運動員和外國與會者的安全與自由。這包括運用其強大影響力，要求中國政府在彭帥同意之下對她疑遭性侵案件進行公開、獨立且透明的調查。

相對於國際奧委會，其他許多體育管理機構、選手協會和著名職業運動員都已發聲力挺彭帥。在中國舉辦多項巡迴賽事的國際女子網球協會（國際女網協會），已由其主席兼執行長史蒂夫・西蒙（Steve Simon）發表聲明，呼籲查證彭帥的安全並對她提出的指控進行徹底調查，並說該協會“與中國的關係正處在十字路口。”

“史蒂夫・西蒙和國際女網協會表現出一個體育聯合會可以如何站在運動員一方並維護人權，優先考量選手的需要，而非他們最有價值的夥伴關係之一的需要，”人權觀察全球倡議部主任明奇・沃登（Minky Worden）說。“國際奧委會應當效法國際女網協會，告訴中國，如果彭帥和她的家人仍然受到脅迫而不能安全、自由地發言，2022冬奧會就要移地舉辦。”

彭帥陷於危險且不明確的處境，正好證明國際奧委會與中國的夥伴關係多麽輕易就能對運動員的安全與健康構成實際風險。體育與人權聯盟及其夥伴人權觀察、倖存者大隊、世界運動員協會及其他人權捍衛者，共同呼籲國際奧委會運用其影響力，確保彭帥的安全立即獲得保障。