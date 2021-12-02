中國進口商周三購買了少量散裝大豆船貨，將於12月和1月分別在美國墨西哥灣沿岸和巴西港口裝運。分析師和一家出口貿易商表示，本次購買的大豆數量約為三至四批貨物，最多約為24萬噸。此前大豆價格周二大跌，芝加哥期貨交易所(CBOT)指標大豆期約下跌近2%。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社引述分析師和貿易商消息說，中國趁價格下跌之際購買美國和巴西大豆。根據美國農業部最新數據，截至11月18日，已確認的中國採購美國今年新作大豆總量約為1,970萬噸，不及去年同期的近2,920萬噸。

在今年秋季傳統的美國大豆出口季，中國進口商訂購的巴西大豆數量高於正常水平，因美豆價格較高且美元走勢強勁。

貿易商透露，“隨着(價格)大幅降低，中國正在考慮採購更多大豆。中國的壓榨企業有利可圖。”艾奧瓦州西得梅因的U.S. Commodities總裁Don Roose說，“他們一直在南美和美國採購，但我們的銷售窗口即將關閉，因此我們得忙起來。等到2月份，我們就不再是主要出口國了。採購將開始大量轉向南美。”

一家美國出口貿易商表示，中國已經預訂了其12月大豆預計採購量的85%左右，1月份需求數量也已有一半左右完成預定。