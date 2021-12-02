北京低調回應WTA停辦中國賽事 胡錫進推特反控WTA剝奪彭帥的言論自由

因彭帥事件，國際女子網球協會（WTA）宣布暫停中國賽事，對此，中國外交部周四稱反對將體育政治化。中國官方回應，被觀察指低調。但中國環球時報總編胡錫進今天在推特上稱，WTA是強迫彭帥“支持西方對中國體系的攻擊”。

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據路透社今天報道說，國際女子網球協會（WTA）宣布暫停中國賽事，對此，中國外交部周四稱，反對將體育政治化。中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上做出上述表示。

據WTA周三宣布將暫停中國所有賽事。這是對網球明星彭帥事件所做的回應。

此前中國外交部發言人趙立堅日前曾表示，彭帥近期有出席一些公開活動，彭帥事件不應被政治化，希望某些人停止惡意炒作。

據中央社今天報道說，北京低調回應WTA停辦中國賽事：稱反對體育政治化。

針對世界女子職業網球協會（WTA）鑒於中國女網名將彭帥安危，宣布暫停中國及香港賽事，中國外交部發言人汪文斌今天僅表示，中國已表達立場，始終反對將體育政治化的行為。

據該報道，相較於對其他涉外議題的高調，中國外交部對彭帥事件始終保持低調，形成強烈對比。另一名發言人趙立堅日前曾說，彭帥近期“有出席一些公開活動”，外界不應將此事“政治化”，希望“某些人停止惡意炒作”。

世界女子職業網球協會（WTA）主席西蒙（Steve Simon）今天稍早發表聲明宣布，鑒於對彭帥的安全擔憂，將暫停在中國的所有賽事，包括香港在內。西蒙表示：“憑著良心，當彭帥不被允許自由表達，且似乎被迫否認她的性侵指控，我不明白自己怎能要求我們的選手在那裡（中國）比賽”。西蒙強調，“儘管我們現在知道彭帥在哪，我仍嚴重懷疑她是否自由、安全並且不受到審查、脅迫及恐嚇”。

就世界女子職業網球協會（WTA）因擔心中國選手彭帥的安危，宣布停辦在中國和香港的賽事。中央社報道稱，中共外圍官媒環球時報總編胡錫進今天在推特上稱，WTA是強迫彭帥“支持西方對中國體系的攻擊”。

胡錫進在社交平台推特（Twitter）上轉推WTA宣布暫停中國賽事的貼文，並評論道：“WTA是在強迫彭帥支持西方對中國體系的攻擊。他們剝奪彭帥的言論自由，要求她對現況的描述必須符合他們的期待。”

中國女網好手彭帥11月2日在微博上指控中國國務院前副總理張高麗強迫她發生性行為，兩人存在多年的不倫關係。這則貼文20分鐘後就被刪除，之後彭帥一度消失在公眾視野。

WTA對此要求中國政府對彭帥的指控進行公開透明的調查。之後，包括胡錫進在內的中國官媒記者、編輯紛紛透過推特秀出彭帥現身的照片、影片。

據該報道，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）也和彭帥視訊，聲稱她一切安好，但這些仍無法取信於公眾，國際社會仍懷疑彭帥是在受脅迫下作出相關表述。