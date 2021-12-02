尋找MH370：或有新消息 ？

馬來西亞航空由吉隆坡前往北京的MH370號班機離奇失蹤，機上239人至今下落不明。據自由時報引述消息報道稱，英國飛航工程師戈佛德（Richard Godfrey）發表報告指出，他使用了一種追蹤系統發現飛機最後下落，MH370目前就在南印度洋底部，座標33.177°S 95.300°E 的位置。這位英國工程師認為，如果對附近區域進行徹底搜尋，可在2022下半年發現MH370遺骸。

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該報道引述英國飛航工程師戈佛德（Richard Godfrey）的報告說，墜機地點及印度洋海底的掃描圖中發現訊號紅點，MH370的模擬位置與33件已發現MH370機身的碎片洋流漂移分析一致。

戈佛德使用開創性的航空追蹤技術，聲稱發現MH370在澳洲城市珀斯以西1933公里處，座標33.177°S 95.300°E 的位置撞擊海洋，並且下沉到下方4000公尺深處之處。戈佛德發表的報告指出，墜機點在印度洋的海底高原布羅肯海嶺（Broken Ridge），下方地形錯綜複雜。

據戈佛德的報告指出，他使用了一種稱為GDTAAA（隨時隨地能對飛機進行全球檢測和跟蹤）的技術，在他的研究中，波音777飛行過程中，GDTAAA 結合WSPR（業餘無線電軟件）數據，每分鐘有數百個可追蹤的訊號，使他能在關鍵區域搜索。

報告中稱，墜機地點及印度洋海底的掃描圖中發現訊號紅點，MH370的模擬位置與33件已發現MH370機身的碎片洋流漂移分析一致，這些碎片分別在馬達加斯加、坦桑尼亞、毛里求斯被找到。

戈佛德聲稱，如果對附近區域進行徹底搜尋，可在2022下半年發現MH370遺骸。

據該報道說，2014年3月8日，這班馬來西亞航空MH370號班機由吉隆坡飛往北京，載有239人，起飛不到一小時，就在馬來西亞與越南海域的交界處、土珠島以南約140海里與大馬梳邦空管中心（Air Traffic Control Centre Subang）失去聯繫，長時間搜尋未果，機上人員被認定全數遇難。其後，中國、馬來西亞、澳大利亞曾共同參與打撈搜救，仍沒有發現MH370殘骸，此後還有其他國家、民間組織曾發起搜查行動，但一無所獲，也讓這起空難成為商業航班事故史上唯一未能確定具體失事地點的事故。