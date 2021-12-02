日本政府反駁中國抗議前首相安倍的發言

日本內閣官房長官松野博一在12月2日的記者會上，就前首相安倍晉三的言論回應中國政府通過外交途徑向日方提出的抗議，安倍1日稱：“台灣的緊急情況就是日本的緊急情況”，遭到中國政府的抗議，松野博一指出：日本基於（政府）立場進行了反駁。”

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1日晚間，日本駐華大使垂秀夫在北京收到中方的“嚴正交涉”，垂秀夫指出：我們不能接受中方的片面主張。日本國內存在這種想法，中國應該理解。

日本前首相安倍晉三1日應台灣智庫邀請發表在線演講，指出：“台灣緊急狀況就是日本緊急情況，也就是日美同盟的緊急狀況”，中方反駁稱，“以極其錯誤的言論，粗暴干涉了中國內政。”

安倍還對台灣加入跨太平洋夥伴關係協定（TPP）表示“支持”，認為“台灣具備十二分的參加資格”。

安倍對中國大陸迅速擴軍表示擔憂，指出到建國百年的2049年，中國“經濟和軍費都將增至現在的8倍，對世界歷史而言將是最充滿危機的時代”。他指出：“軍事冒險是經濟自殺的方式”，並強調習近平主席等中國領導人應與有關國家共同努力，尋求自我剋制。

2021年12月1日晚，中國外交部部長助理華春瑩緊急約見日本駐華大使垂秀夫，就日本前首相安倍晉三發表涉華言論提出嚴正交涉。