瑞典環保少女致函在囚黃之鋒 籲堅持不放棄

瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）上周五在瑞典出席氣候變化抗議行動時，寫信給在囚的前香港眾志秘書長黃之鋒，希望引起國際社會對香港被囚社運領袖的關注。

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根據加拿大文化雜誌「VICE」的網上報道，通貝里在手寫給黃之鋒的短信中表示，「你是個大英雄，我們常與你一起。」她又呼籲黃「撐住，永遠不要放棄。你永不孤單。我真希望我們有天能相見。」通貝理早前曾參與由黃之鋒等人發起的爭取釋放12港人行動，亦曾多次轉發黃之鋒的帖文，以示對他的支持。

黃之鋒因三宗示威遊行而被囚禁，刑期分別是13.5個月、10個月及4個月，分期執行，即共囚27.5個月，被指不公；此外，他又因涉及民主派35+立法會初選案而被控串謀顛覆國家政權，案件排期至明年續審。一旦罪成，最嚴重可被判終身監禁。

寫信行動由與通貝理一起參與抗議氣候變化活動的南韓民主人士Lee Dae-seon提出，29歲的他，希望信件能在聖誕節前寄到黃之鋒手上，事實上，信件開首是祝黃之鋒聖誕快樂。Lee Dae-seon在報道中提到，他於2016年在台灣讀書時，由本身是八九學運領袖王丹的老師介紹而認識黃之鋒，認為此信對黃來說，甚有意義。

黃之鋒在10月13日的臉書上寫道，「我想在囚的人不論背景身份，也會格外想被記着，希望人們會念及目前承受這一切的自己」。他在臨近25歲生日時收到祝福，「讀到牆外寫入來的支持是一件窩心溫暖的事，所以我甚為感激大家每字每句的關心」。