美歐召開中國問題高層對話 將發聯合聲明

12月2日，美歐外交高層將舉行中國問題對話。美國國務院周三表示，雙方將聚焦有關涉華經濟問題、技術、人權等議題。此外，台灣議題也將納入議程。國務院官員說，雙方會後將會發表一份“強有力”的聯合聲明。

廣告 繼續瀏覽後續

在周三召開的背景介紹會上，美國國務院高級官員透露，美國國務院二號官員、常務副國務卿溫迪‧舍曼（Wendy Sherman）以及歐盟對外行動署秘書長斯特凡諾‧桑尼諾（Stefano Sannino）將是參加對話的核心人物。這是美歐今年舉行的第二次中國問題高層對話。

針對如何與中共打交道，美國國務院官員說，歐洲是“美國的天然夥伴”，因為雙方致力於建立基於“民主規範和制度”的同樣的國際秩序。

該官員說，實際上，國務院在工作的每個問題上，涉及到幾乎全球每個地區，“我們都與歐盟以及我們的歐洲盟友和夥伴密切合作，以加強基於規則的國際秩序並促進我們的共同價值觀，包括民主、人權和法治，這包括我們如何應對中國以及在印太地區的參與及合作夥伴”。

國務院官員介紹，美歐周四的對話將聚焦雙方合作的關鍵領域，包括經濟和技術問題、人權、多邊主義、虛假信息、安全，以及如何在利益一致的情況下與中國開展以結果為導向的合作。

據國務院官員介紹，會議結束時雙方將發布一份強有力的聯合聲明。

國務院官員說：“我們預計該聲明將更加有力，涵蓋的主題範圍比5月份發布的第一份聯合聲明更廣泛、更詳細。這反映了美國和歐盟對中國及對其日益令人擔憂的行為的看法日益趨同。它展示了我們在與中國競爭時重建聯盟和夥伴關係的有效性。”。

美歐在5月份舉行了有關中國問題的第一次高層對話。

該官員還表示，美歐各自與中國關係的複雜性凸顯了美歐繼續磋商和協調的重要性，這就是美歐舉行中國問題高層對話的目的。

該官員說，美國希望就美國的“重建更美好世界”項目和歐盟的“全球門戶”計畫展開對話，這些計畫旨在抗衡中共的“一帶一路”基礎設施項目。