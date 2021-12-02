調查指師生離職退學人數升一倍和六成 校長會憂人材流失持續或微升

香港在北京收緊對港管治後出現的移民潮未止，根據一項中學調查顯示，剛過去的一個學年，離職教師和退學學生人數有飆升，升幅分別是一倍和65%，大部人已離港，原因主要涉及社會氣氛等「非能控制的因素」。大部分學校相信，離校離職潮會延續或輕微增加，憂慮對學校以至整個教育生態造成負面影響，促當局深思如何重建社會和教育工作者對教育的信心。

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雖然教育局一直強調，學校整體的流失率大致平穩，學校運作大致正常，但中學校長會與中文大學香港學生能力國際評估中心在今年9月和10月向中學校長進行的問卷調查結果顯示，在交回問卷的140所中學裡，過去一個學年（2020/21）有4460名學生退學，人數較上兩個學年年度躍升65%，平均計算，每校有32人退學，其中近六成人離開香港，到外地升學及移民，離港比率亦較前大幅攀升。教師方面，上學年有987名教師離職，人數較前兩個學年分別飊升98%和91%，平均每校有7.1位教師離職，其中移民的教師人數升逾七倍，提早退休的人數亦大幅飆升，當中以具有十年以上教學經驗者為多。

移民潮對收取學費的直接資助計畫學校影響較大，有直資學校透露，上學年流失二百名學生，較多學生表示正離開香港。

至於離職原因，亦與過往以工作環境和個人就業或晉陞機會為主的情況不同，在2020/21學年，教師離職主因是個人或學校非能控制的因素，包括社會整體氣氛、教育政策及課程變更、教育專業地位、家庭成員考慮等。個別受訪校長更直言：「教育政策改變之大及速度前所未見」、「教育生態艱難」、「社會對教育專業的不尊重，不信任」等。

調查又顯示，學校對學生離校及教師離職趨勢並不樂觀，大部分學校相信趨勢會延續、或輕微增加。學校憂慮，離校離職潮對學校以至整個教育生態帶來影響，包括教育人才流失、學校領導斷層及地區收生出現壓力等。

報告指出，離職潮令學校青黃不接，教育質素受到嚴重影響；另外，面對許多新教育舉措不斷推出，學生精神健康正出現嚴重問題之際，留下的經驗老師工作壓力倍增，或加速仍在職的教師提早離職。報告關注，當局如何在短時間內培訓足夠的合適教師，又質疑：「教師、學生離開本地教育體制，是否代表信心問題？如何重建社會對教育的信心？如何重建教育工作者對教育的信心？值得深思。」中學校長會主席連鎮邦亦希望當局與社會探討如何重建對教育體制的信心，並促請當局參考國際研究在中學推行小班教學。

面對上述調查，教育局重申，教師流失的原因眾多，各行各業人員移民海外屬個人選擇，未必與該行業或社會情況有必然關係；事實上，部分國家和地區近年放寬及大幅降低港人移民門坎，亦令以往未有足夠條件移民的人有更多機會移民。另外，家長有權為子女選擇學校，學生流動屬於常態，局方數據顯示，學校整體的流失率大致平穩，雖然本學年的最新教師流失率仍在編製中，但據

觀察，開學至今，學校運作大致正常。局方會密切留意學生人數的變化，務求保持教育質素。

教育局數字顯示，香港上學年有506間中學，教師29602人，教師流失率為4.8%，與2019/20年度持平。學生人數方面，在過去六個年度有起有落，介乎35.2萬人至32.5萬人之間，反而是中四至中六的高中生人數有逐年下降的趨勢，人數由2015/16學年的18萬，逐年遞減至上學年的14.9萬，以單式計算，平均每年減少5213人，平均減幅是2.9%。