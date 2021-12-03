台官方再度將海峽論壇定義為對台統戰平台禁止人員出席

台北上海之間的「雙城論壇」剛剛落幕，福建「海峽論壇」即將舉行。台灣陸委會昨天再度將海峽論壇定義為「大型對台統戰平台」，並提出四點規範，以封殺海峽論壇相關活動在台灣舉辦。陸委會並表示，不希望台灣的人員透過視訊參加。

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陸委會副主委兼發言人邱垂正2日在記者會上被問到中國國民黨打算派副主席夏立言透過網絡視訊參加海峽論壇時，再度批評這個論壇，並警告藍營不能派人參加。

邱垂正說，海峽論壇是中共主辦的大型對台統戰平台，歷年來藉由活動，拉攏及分化台灣，宣傳對台統戰成果，希望達成其統一台灣的政治目的，針對這個論壇，政府的政策立場包括以下四點：

一、禁止在台灣舉辦海峽論壇相關活動，無論是實體或視訊錄像。邱垂正說，海峽論壇不改變其統戰本質，陸方不可以在台舉行論壇、分組活動及相關的延續性活動，台灣的地方政府、人民或團體不得與陸方，在台合辦相關論壇活動，「也不希望台灣方面的人員透過視訊參加，造成任何在台舉辦的事實。」

二、無論是實體或網絡，禁止中央部會及所屬單位人員出席相關活動，不樂見地方政府人員參加相關活動，奉勸民眾及民間團體，不要輕易參加。

三、禁止機關、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及消滅中華民國的「一國兩制台灣方案」，或中共所謂的民主協商等活動。

四、為防範中共對台統戰滲透，政府已完成修法，提醒國人從事兩岸交流時，應遵守兩岸條例及相關法律規範；不得徑自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，也不得進行違法的合作行為或締結聯盟。

國民黨人士表示，請陸委會清楚指出，參加海峽論壇的民間交流觸犯哪一個法條？禁止與開放的標準又何在？國民黨人士表示，從陸委會聲稱「不希望」台灣的人員視訊參與，以及「不樂見」地方政府參加，就可知道這是毫無法源依據，也毫無強制力的口語施壓，絕非兩岸之福。

這位人士認為，照陸委會無限上綱的邏輯，目前在大陸長住的台灣人接近16萬人，是否都會不慎觸犯國安法？往來兩岸的台商台生又如何被看待？

這位國民黨人士也指出，日前新店發生槍殺案，兇手逃往大陸，民進黨還想引用馬英九時期簽訂的「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」引渡嫌犯，這不正是肯定兩岸和平協商的成果？