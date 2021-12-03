美歐對話：關注中國侵犯香港人權及台海等問題 合作應對中國競爭

美國與歐盟舉行最新一輪的「中國議題對話」，雙方會後發表的聯合聲明表示，關注中國持續在香港、新疆及西藏的侵犯人權問題，亦對中國在南海、東海及台海的單方面行為感到「非常憂慮」。雙方同意，合作應對與中國的競爭，包括推進國際組織的換屆選舉以及就中國贊助或支持的虛假信息進行信息共享。

廣告 繼續瀏覽後續

美歐今年內第二次的對話由美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）和歐盟對外事務部秘書長薩尼諾（Stefano Sannino）2日在華盛頓舉行，美國國務院會後發表的聯合聲明重申，美國和歐盟各自與中國的關係是多方面的，強調美歐在投資及發展經濟以及可能的領域與中國合作，並負責任地管理與中國的競爭和系統性對手關係時，仍需就各自的應對方式與對方保持緊密接觸。

兩人談及中國日益增多而又令人憂慮的行為，指中國持續存在侵犯人權行為，包括香港自治和民主受到侵蝕，新疆和西藏少數族裔和宗教少數群體被系統性鎮壓。雙方表明，會繼續就中國的人權問題進行交流和合作，包括在多邊論壇上就中國人權問題發聲，並在可能的情況下，「推進國際組織的換屆選舉」，以加強多邊機構的有效性。

雙方又強烈關注中國在南海、東海及台海的單邊行為危害區內和平及安全，並直接影響到美國和歐盟的安全與繁榮帶來。二人強調按國際法維護和促進航行和飛行自由的重要性，並討論了如何抵禦戰略穩定和網絡安全領域的風險。

聲明指出，雙方注意到虛假信息對民主社會的有害影響，願意深化美國和歐盟之間的信息共享，尤其是就中國贊助或支持的虛假信息進行信息共享。

舍曼及薩尼諾重申，保護及建立經濟及科技韌力、分散和加強供應鏈，以及應對經濟強迫的重要性。他們強調美歐連手維持有章可循的國際秩序，包括確保各國獲得公平環境，同時需保障知識產權、重要基建和敏感科技，防止非市場運作等風險。

他們同時認為與中國保持外交渠道是非常重要，指各方可以在氣候變化、衛生安全、掃毒等議題上合作。

兩人同意維持中國問題高層及專家級別對話，預計下一場會面在明年中舉行。雙方自5月第一次高層會議以來，已經啟動六個工作組。

有報道引述與會的美國官員指，美國和歐盟對中國構成的威脅，有越來越一致的觀點。分析指，歐洲本來對拜登召集盟友對抗中國的行動持審慎態度，不希望歐盟兩個最大貿易夥伴對抗，但受到中國越來越「好戰」的態度影響，歐洲改變風向。