美歐舉行印太問題高層磋商 關切台海局勢望深化與台灣合作

US-EU Dialogue on China

繼中國議題對話後,美歐外交高層周五召開首屆印太磋商,台灣再次成為重點之一。雙方在會中重申,台海穩定與現狀符合美歐利益,也表達依據各自"一中"政策與台灣深化合作的意願。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社報道,美國國務院二號官員、常務副國務卿謝爾曼(Wendy Sherman)與歐盟對外事務部秘書長桑尼諾周四在華盛頓舉行第2屆美歐中國議題對話(US-EU Dialogue on China),兩人周五接續召開首屆美歐高層印太磋商(High-Level Consultations on the Indo-Pacific)。

根據雙方會後發布的聯合新聞稿,雙方周五在會中檢視彼此的印太互動與戰略。他們重申希望與夥伴合作,支持具包容性、基於法治與民主價值,以及能對區域穩定、安全及可持續發展作出貢獻的自由開放印太。

謝爾曼與沙尼諾此前召開中國議題對話,對北京在台灣海峽、南海與東海單方面問題行徑表達"強烈關切"。雙方周五舉行的印太協商再次觸及台海議題,也談到與台灣發展關係的意願。

聯合新聞稿指出,謝爾曼與沙尼諾重申,台海穩定與現狀符合美歐利益,雙方表達依循各自"一個中國"政策,與台灣深化合作的共同興趣。

消息稱,為抗衡中國"一帶一路",歐盟1日公布"全球門戶"(Global Gateway)計畫,預計投入3000億歐元協助發展中國家發展基礎建設。美國明年初也將啟動"重建更好世界"計畫,協助貧窮國家興建基礎設施。

聯合新聞稿稱,謝爾曼與沙尼諾周五在會中表示,印太夥伴對基礎建設有大量需求。他們重申,美歐將推動高標準、透明、具韌性與可持續性、有助綠能轉型的基礎建設,包括數位基礎建設。

此外,謝爾曼與沙尼諾也談到美歐重點合作領域,包括對抗氣候危機、應對疫情、航行自由、海洋安全、人權、良好治理、新興科技、網絡安全及對抗假訊息等。雙方同意未來在適當時機持續美歐印太磋商。