習近平親信為何突提接班人問題

中共總書記習近平很少提及接班人問題，大概因為他已經破了中共自己的“黨規”：廢除領導人終身制；隔代指定接班人；總書記只擔任兩屆，總共不超過十年；以及“七上八下”等不成文的規矩。不過，在六中全會通過決議，為其20大續任造足輿論後，他的親信，中組部長陳希12月1日十分蹊蹺地做出一些重大暗示。

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陳希在『人民日報』發表了一篇闡釋“19屆6中全會精神”的文章，題目很有意思：“必須抓好後繼有人這個根本大計”。文章稱“能不能培養出優秀人才”決定中共和中國的興衰存亡。他還引用習近平的一個說法：實現中華民族偉大復興……歸根結底在培養造就一代又一代可靠接班人”他還稱：培養接班人並非越年輕越好，政治標準第一。有分析稱，陳希的表述，至少說明，接班人問題中共黨內爭議未平，習近平去接班人並未讓全黨放心。

在中共內部，接班人問題自習近平以來是一個禁忌，除了習本人，別人是不太敢提的，提出來就會被視為反對“兩個維護”，“對黨不忠”，也就是說對習近平不忠，或者用天津市委書記李文忠的話，忠誠的不夠絕對。現在，陳希突然在20大之前半遮半掩地提到接班人問題，頗為蹊蹺，但仔細看，其實要害出在時間點上。

陳希講，接班人重要的要看政治標準，而不是是否年輕，所謂政治標準，講政治，在習氏術語中，就是“兩個維護”，特彆強調這一點很詭異，就是說只要忠於黨的領袖習近平，年輕年老都在其次。第二點，接班人總要有一個大體的時間階段，陳希講的很籠統，大約至少到2035年，甚或“兩個百年目標”全達到的年份，如果習的健康和壽命都允許的話？分析人士認為，陳希談接班人問題，其實是在安撫黨內，黨在培養接班人，各位都可以好好努力，用習近平的話說，“培養造就一代又一代可靠接班人”，問題出在如何解釋這個一代又一代，也就是時間點的問題，習近平新時代，跨度很大，要實現第二個百年目標，要完成中華復興夢。

如果從習時代這個時間跨度看，環視習周圍的親信，無人能夠真正接班。『世界日報』日前有分析指出：如果習再執政10年，到2032年，那樣的話，“差不多一整代中共高層都被剝奪爭取最高領導人的機會，不但現在60歲左右、被視為可能接班的人如陳敏爾、胡春華、李強和丁薛祥再沒有機會，就連現在45歲以上、十年後55歲的高層幹部群也失去機會。因此，差不多整整一代中共高層領導中，具有問鼎最高權位野心者，理論上都可能成為暗中反習的人。”

習氏去接班人埋下禍根？

早有觀察人士指出，中共的內鬥甚至最終發展成決鬥，都與接班人問題有關，中共自己常常講所謂蘇聯沒有培養好接班人的教訓，習近平說“竟無一人是男兒“，結果出來個戈爾巴喬夫導致蘇聯解體。另一個教訓是鄧小平那一代中共黨人總結的教訓，毛澤東名義上選了接班人，先有劉少奇後有林彪，前者被他文革中發動起的造反派打死，後者在蒙古離奇墜機死亡，結果，”給黨和國家造成浩劫”。

鄧小平出山，毛時代完結了。個人遭遇抑或大勢所趨，鄧在啟動中國經濟改革的同時，意識到接班人問題的重要，結果就有了“取消領導人終身制”，隔代指定，以及最高領導人只能擔任兩屆的制度等等。鄧並無把中國帶入民主化，讓中共逐漸成為一黨之一的打算，所以中途換掉了兩位具有改革意識的總書記，一個是胡耀邦，一個是趙紫陽，同時下令鎮壓了六四。但是，中共內部的這一套“家法“是在鄧時期形成的。

總書記任期每屆五年，總共十年，在隨後的江澤民和胡錦濤任上得到落實，江澤民任期屆滿，延長了軍委主席任期，最後還是不得已交權，但利用了自己的影響力隔代指定了“老實可靠”的習近平接班。胡錦濤任期屆滿，向繼任人習近平同時交出總書記和軍權，“不折騰”的胡錦濤被稱讚“高風亮節”。習近平上台後，着力清掃前朝人物，選擇性反腐，掃除了前任常委，號稱政法王的周永康，中央軍委的徐才厚郭伯雄為代表的一大批黨干，19大前夕，胡溫指定的隔代接班人之一孫政才突然落馬，意味着“黨規”形同廢紙。19大2中全會習突然發動修憲，廢除國家主席任期制，實質上廢除了中共總書記只能連任兩屆的規定。

習近平以清除腐敗，否則江山不保的名義，以江山就是人民人民就是江山的名義，以“我將無我”的“精神”，廢除了鄧時代有形無形建起來的一道道“護欄”，廢除了中共接班人制度，19屆6中全會，通過重大歷史決議，以三分之二的篇幅大談習近平的“歷史功績”，讓習近平20大自我接班無虞，但讓中共自我糾錯機制喪失，真正期望延長黨國壽命的憂心忡忡。