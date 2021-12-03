首見：港鐵車門行駛中脫落 稱因與廣告箱組部件移位碰撞導致

香港地下鐵路發生車門飛脫的罕見事故，一列行駛中的列車的車門突然脫落，是數十年未見，港鐵指意外是由於隧道內一個廣告牌部件移位、與車門碰撞後導致車門脫落。有關說法受到工程學者質疑，認為車門本身可能已有問題，而車務職工會則認為與列車進站引起的巨大氣流有關。港府形容，事故「嚴重並罕見」，當局高度關注，明令港鐵儘快提交報告。事件幸而未有導致傷亡，但港島區路面交通則因地鐵服務暫停而幾乎癱瘓。

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事發昨(2日)天傍晚近6時，當時正值下班高峰時間，港島線一列西行列車駛至銅鑼灣站時，首卡列車一對面向廣告牌的車門整幅脫落，跌入路軌，門頂的路線圖亦鬆脫，有乘客稱表示，列車慢駛入站時，聽聞數響「咔勒」怪聲；不少乘客對車門飛脫都感到驚訝及恐慌，迅速離開車廂。網上片段所見，其中一塊脫落的車門其後在第二卡車廂的路軌被發現，車門玻璃粉碎；而路軌旁一個廣告箱下部邊緣有撬起，大量散落的玻璃碎片布滿路軌上。經工程人員搶修、移走列車和確認相關路段行車安全後，列車服務在晚上9時前陸續恢復正常，而灣仔至鰂魚涌站列車服務因此暫停近三小時。

綜合港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐和車務工程總管吳偉鴻的彙報，事件涉及一種供燈箱和大型貼紙共享的「可轉換廣告板」，因廣告牌用作更換廣告的部件移位，與車門碰撞，導致首卡一對車門脫落，與車門沒有關係，因為地鐵列車每天早上均會經檢驗，確認安全才會投入服務。

港鐵又說，現時全線港鐵共有8塊同類型的「可轉換廣告板」，分別位於尖沙嘴、旺角、銅鑼灣及金鐘站，為安全計，港鐵收車後已拆除涉嫌引起事故的相關組部件，稍後會檢查其他類型的廣告牌。

不過，理工大學機械工程學系前工程師兼學術顧問盧覺強質疑港鐵的說法，指廣告牌部件移位造成的撞擊，難以令車門脫落，須有足夠的重量，例如整個廣告燈箱鬆脫撞擊列車，才可令車門脫落。他懷疑是列車門框的螺絲因長期震動而鬆脫，引致車門脫落，再撞上廣告牌燈箱，以致車門玻璃碎裂，並使整扇車門飛脫。

香港工程師學會前理事張年生表示，這是他在行內工作三十多年來首次聽到或見到這樣的意外，因為車門的設計令其脫落十分罕見，對港鐵所指的肇事原因，他認為，「有機會，但唔系太容易」，他質疑是車門先脫落，再撞上廣告箱。身兼鐵路運輸專業人員協會主席的他其後又補充，目前難以判斷意外是否涉及廣告箱的金屬疲勞或組件生銹，因為組件長時間承受列車運行的震動後鬆脫，亦是有可能。