伊朗在核設施附近防空演習試射導彈

第7輪伊朗核問題全面協議會談暫時休會，美國表示不接受伊朗阻撓核協議談判的同時繼續發展武器計畫；伊朗防空部隊周六在中部納坦茲提煉濃縮鈾設施附近進行防空演習，試射一枚導彈，在空中引發巨大爆炸聲響。

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據伊朗官方通訊社（IRNA）報導，距核設施僅20公里的巴德魯德市（Badroud）上空周六傳出巨大爆炸聲。目擊者稱，"巴德魯德居民聽到爆炸聲並見到強光，顯示在城市上空有個物體剛爆炸"。

但納坦茲地區防空指揮官告訴國營電視台，毫無值得擔心理由。這位指揮官說："一個小時前，這個地區的導彈系統測試備戰態勢，沒有什麼好擔心的"。

以色列強烈反對伊朗與世界強權於2015年達成的核子協議，那項協議是要抑制伊朗的核子計畫，交換國際解除對德黑蘭實施的經濟制裁。以色列領導人長久以來一直揚言，倘若認定外交手段無法遏阻伊朗發展核武，它將逕行採取軍事行動對付伊朗。

另據法新社報道，第7輪伊朗核問題全面協議會談暫時休會。美國一位高級官員周六表示，美國不接受伊朗阻撓核協議談判的同時，繼續發展武器計畫。他並表示，美國目前尚未決定退出間接參加的伊朗核問題全面協議會談，希望伊朗能儘快回到談判桌前，並進行認真的對話。

伊朗與各國在維也納重啟談判，美國國務卿布林肯指責伊朗對恢復履行協議不認真, 因此停止談判。