拜登全球民主峰會在即 北京使出渾身解數對陣

拜登“民主峰會”召開在即，北京先行召開高端民主討論會以對，國務院還發表白皮書，論證中國是真正的“當之無愧的民主社會”。給人一個錯覺，好像中國迫不及待地要加入民主國家的行列。有報道說“拜登吹響捍衛民主的集結號”，有網友對之以“北京亮出全過程民主吸星大法”……

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中國外交部副外長樂於成2日在北京舉行的名為“中外學者談民主高端對話會”上自誇，中國是當之無愧的民主國家。他說，中國的“全過程民主”，人民充分享有知情權、表達權、監督權、是一個全鏈條參與的民主。他轉而抨擊美國即將舉辦的民主峰會，個別國家“以民主領袖自居、召集什麼民主峰會”。

不過有人評論，樂副部長參加的這個會議的名稱有點難以理解，民主對話會，就是民主對話會，為什麼還是民主高端對話會，那低端的民主對話會是什麼貨色？民主對話如何區分高端和低端，多了幾個部長或“學者”參加，即可自視高端，已經與民主的實質相差十萬八千里。

受習近平喜用俗話的影響，樂於成表達得也很形象，民主制度不能是“飛來峰”，民主建設不需要“教師爺”，“一方水土有一方民主”，在這個世界上，從來不存在適用於一切國家的民主模式。他這話猛聽起來也不太錯，但核心的問題還是到底什麼是民主吧，儘管各有不同，總要人民有投票權來決定國家領導人，選舉民意代表這一條吧，中國的一方水土有一方民主缺的就是選票。

樂於成強調，中國的“全過程人民民主”，不是“少數人、利益集團的民主”，而是“多數人、全體人民的民主”，不是在“投票時被喚醒、投票後就休眠”的民主。固然，美國四年選一次總統，每過兩年議會改選一次，選舉完了，是否可以如樂於成所言，投票後大家睡覺去吧，休眠，大約是投票的人很放鬆吧，但是政客們卻不能放鬆，美國總統一屆做四年，想再當一次，還得經受選票檢驗，這一點和中國已經大不一樣，中國是一黨統治，在習近平以前，還有一個中共內部的領導人每屆任期五年，擔任兩屆下課的規定，現在，習近平廢除了國家主席任期制，可以一直當下去了。

不要說選國家領導人，基層代表都行不通。根據自由亞洲相關報道，即便目前中國舉行的區縣人大代表選舉，也都是指定好的人選。重慶湯境舟等四名獨立參選人11月30日發表聯合宣言，三天後，參選被迫終止。湖北維權人士伍立娟，嘗試以獨立人士身份參選基層代表，卻被嚴密監管；更著名的例子有北京709案家屬李文足、王峭嶺等14名獨立候選人參選案，自從她們宣布參選之日起，每天都遭到不明人士騷擾，有的候選人被帶到派出所“喝茶”，有的被帶走“旅遊”，有的遭到鄉政府威脅，最後考慮到人身自由及生命安全，14人宣布停止參選活動。

中共中央政策研究室副主任田培炎4日則把着重點放在解釋中國為什麼要搞“中國式民主”，“在我們這樣一個有着56個民族和14億多人口的大國”，如果沒有黨的領導，特別是黨中央集中統一領導，搞“西方那一套所謂的民主，是很容易搞散、搞亂的，民主必然會走向它的反面”。田主任沒有像樂部長那樣把中式民主說得天花亂墜，倒是在為中國為何不能實行民主辯護，強調弄不好民主會走向反面，無形中暗示了民主的正面仍然是一個不錯的東西？田主任坦言，“全過程人民民主”能更加有效地實現黨的領導，那麼，“黨的領導”是什麼意思，那不成了一黨專制，田主任解釋，中共“沒有任何自己特殊的利益，從來都不代表任何利益集團…始終堅定地站在人民的一邊”。

這就被指有點自說自話，王婆賣瓜了。中共不代表任何利益集團？中國人恐怕知道，中共代表的就是中共本身的利益，中共為了權力不惜一切，從來不肯讓出權力，一個使用手段無所不用其極牢牢抓住權力不放的集團，就是專制集團。

為了強化說服力，中國國務院新聞辦4日公布『中國的白皮書』，全文長達兩萬字，一句話，強調“中國的民主，是人民當家作主的民主”，“是管用的民主”，所以中國實施的這個民主是“全過程人民民主”，它“實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一，是全鏈條、全方位、全覆蓋的民主，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主”。

觀察人士質疑，北京何必非要鼓吹自己是一個民主國家呢？世人很清楚，中共也一次次向外宣告，中國是一黨統治下的黨國，黨的利益高於一切，北京在對外宣傳時會強調，黨的利益與人民的利益是一直的。而黨有一個最高領袖，這個最高領袖是習近平，他統治着全黨，通過統治全黨統治全國。

這個黨以“鐵的紀律”要求全黨“兩個維護”，一絲不苟：“堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導 。”也就是說要維護到一種絕對的程度，對習近平要絕對忠誠，否則，你將被“依法”處理，淪為“兩面人”，輕則下馬，重則入獄。

有網民說，全過程民主好是好，批評習近平一句話不得了! 全世界，不能批評領袖和執政黨的國家如今不多，北朝鮮是一個。