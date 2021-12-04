拜登與普京7日舉行視頻會議 討論烏克蘭軍事緊張局勢

美國總統拜登和俄羅斯總統普京將於7日舉行視頻會議，討論烏克蘭軍事緊張局勢以及其他議題。美國政府官員稱，美國情報人員已經確定，俄羅斯正在計畫可能對烏克蘭發動軍事行動。

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路透社報道，據美國消息人士周六表示，拜登希望在會談中討論美國擔憂的俄羅斯在烏克蘭邊界集結重兵以及戰略穩定、網絡安全和區域議題等。

拜登周五啟程前往大衛營（Camp David）度周末時向媒體表示："我們知曉俄羅斯的行動已很長時間，我期待將會與普京進行長時間的討論。我不會接受任何人設下的紅線。"

俄羅斯克里姆林宮周六表示，普京與拜登也將討論雙邊關係以及落實履行雙方今年6月在日內瓦高峰會達成的協議。

克里姆林宮發言人培斯科夫向路透社確認：會談將於7日舉行。討論的主要議題包括雙邊關係，烏克蘭局勢以及落實在日內瓦峰會達成的協議。

超過9萬4000名俄羅斯士兵已集結在烏克蘭邊界附近。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，莫斯科當局可能計畫於明年1月底發動大規模軍事攻擊行動。

美國消息人士表示，拜登將會重申美國支持烏克蘭主權和領土完整。

拜登此前表示，他以及他的顧問正在準備一套全面的方案，目的是阻嚇普京採取侵略行動。拜登並未詳細說明具體內容，但拜登政府一直在討論與歐盟聯手對俄羅斯施加更多制裁。拜登並承諾將讓莫斯科入侵烏克蘭的行動"非常、非常困難"。

另據媒體引述美國政府官員稱，美國情報人員已經確定，俄羅斯正在計畫可能對烏克蘭發動軍事行動，指最早可能在2022年初開始，估計將派遣17萬5000名人員。

報道引述不願透露身份的拜登政府官員透露，最新的情報估計，參與行動的一半俄羅斯人員已經部署在烏克蘭邊境附近的各個地點。官員又指，俄羅斯情報部門利用當地的代理人或者媒體，在可能的軍事行動前，詆毀烏克蘭和北約。