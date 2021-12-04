馬克龍與沙特王儲會談 商討解決黎巴嫩外交危機 就人權議題進行"坦誠"對話

法國總統馬克龍周六結束對海灣國家訪問。馬克龍與沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼會談，雙方同意共同推動解決黎巴嫩與多個海灣國家的外交糾紛，幫助黎巴嫩擺脫困境。馬克龍並表示，與沙特王儲就人權議題進行了"坦誠的"對話。馬克龍並稱歐洲幾個國家考慮在阿富汗聯合設立特使團。

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法新社消息， 在沙特記者賈馬爾·卡舒吉於沙特駐伊斯坦布爾領事館被暗殺引發震驚三年後，馬克龍的沙特之行以及與沙特王儲的會晤引起關注。

馬克龍表示，"我們就所有的議題開誠布公地進行了討論，當然也包括人權議題。我們在此問題上進行了直接的對話"。馬克龍並表示，在今後數月時間裡我們會看到是否在這個問題上取得進展。

沙特方面聲稱，卡舒吉的被暗殺是由單獨行動的沙特特工所為，但美國的一份情報指沙特王儲是"幕後指使"，沙特則對此予以否認。

作為卡舒吉被殺事件後與沙特王儲會面的西方領導人之一，馬克龍認為，由於沙特的面積人口、經濟、歷史和宗教地位，“與沙特展開直接對話是必要的”。

馬克龍並表示，在與沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼會談中，雙方着重談到黎巴嫩局勢，馬克龍並與穆罕默德一道同黎巴嫩總理納吉布·米卡提通了電話，試圖就貝魯特和利雅得之間的外交爭端尋求解決方案。

馬克龍說，他與穆罕默德都希望全面參與重建沙特與黎巴嫩之間的關係，他並指法國聯同沙特一起向黎巴嫩承諾，將共同努力支持黎巴嫩改革，採取更多措施協助當地民眾，共同推動貝魯特政府有效運作，並協助黎巴嫩擺脫危機及維護主權。米卡提其後表示，此次電話會談是黎巴嫩與沙特恢復歷史關係的重要一步。

另據路透社消息，馬克龍在訪問中表示，歐洲幾個國家正考慮在阿富汗聯合設立特使團，但強調有關安排不等於在政治上承認塔利班，也不是與塔利班建立政治對話。

馬克龍表示正考慮在一個地點，開設涉及幾個歐洲國家的組織，允許這些國家的外事人員派駐當地。馬克龍說，在外事人員重返阿富汗之前，很多問題必須先行解決，特別是安全問題，但他希望有關特使團可以儘快設立。

塔利班今年8月在阿富汗重新掌權，西方國家的外交人員紛紛撤走，目前塔利班政府部分官員，受到美國及聯合國制裁。