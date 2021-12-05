歐洲議會外委會將提交印太報告 歡迎台灣發揮作用

歐洲議會外委會安全暨防禦小組周一將提出"歐盟在印太地區的安全挑戰"報告草案，直指中國軍事威脅日益增加，呼籲歐盟與印太國家強化安全及防務合作，並歡迎台灣在促進印太和平與安全發揮積極作用。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社報道，歐盟委員會與歐盟對外事務部（EEAS）9月共同發布"歐盟印太合作戰略"報告，強調將透過民主、法治、人權及國際法原則，在貿易、基礎建設、綠色轉型、海洋治理、數位治理、安全與防務及人員安全等7大領域與印太夥伴合作。

不過並提及關注中國在印太地區持續加強軍力部署，導致南海、東海與台海成為區域熱點，可能連帶衝擊歐洲的安全與繁榮。

不過這份報告當時對安全與防務項目說明不多，歐洲議會外交委員會安排所屬的安全與防禦小組周一將提出一份關於"歐盟在印太地區的安全挑戰"報告草案，希望推進歐盟在印太地區有積極的涉及地緣政治安全的行動。

據稱，報告草案直指中國軍事威脅日益增加，呼籲歐盟利用所通過的"歐盟印太合作戰略"，進一步強化與印太地區國家和組織在安全和防務相關事務上的合作，以有效地維護歐盟在印太地區的存在和影響力。

報告並點名歡迎台灣在促進印太和平與安全發揮積極作用。

此外報告中提到，關切中國在印太地區的軍備競賽，包括超高音速武器的測試，以及日益強硬的行為，例如在東海和南海的軍事活動以及對台灣防空識別區的蓄意和一再入侵，導致印太地區的緊張局勢加劇。

這份報告認為，印太區域當前的緊張局勢和爭端，除非得到適當的處理，否則對維持區域和全球貿易路線必不可少的航行自由已構成威脅。呼籲歐盟及成員國強化在印太地區的海上防衛能力，包括探索確保歐洲海軍在印度洋永久存在的方法。