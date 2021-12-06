北京冬奧會提前失去了光彩

中國首都北京，即將成為全球第一座既舉辦夏季奧運又舉辦冬季奧運的“雙奧之城”，這本來是一件很風光的事。

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但是這件很風光的大事現在讓不少國家領導人撓頭，幾個月來，西方一直醞釀的一件事就是，該去，還是不該去 ? 周一，美國打響了第一炮：外交抵制北京冬奧會! 體育生涯艱難而短暫，辛苦準備數年的運動健將照舊參加冬奧會，但美國不派遣任何官方代表團出席。

白宮周一聲明：鑒於中國踐踏人權和新疆正在發生的種族屠殺和反人類罪行，美國將不向2022北京冬奧會派遣任何官方代表。白宮發言人普薩基補充說，如果美國官方使團不管中國明顯踐踏人權的行為，照舊出席北京冬奧會，就像不曾發生過任何事一樣，美國不能那樣做!

美國是最早宣布外交抵制北京冬奧的國家，還有一些國家也在醞釀，澳大利亞，英國，加拿大等等，日本的處境比較尷尬，中方已經正式要求日本支持北京冬奧會，理由是中國支持了日本夏奧會。

這件事為什麼現在做到了這種尷尬、勉強、難堪的地步，北京當局應該比任何人心裡都明白。近年來，根據人權組織揭露，北京在新疆把百萬多維吾爾穆斯林及其他穆斯林關入以職業培訓中心為名的“集中營”進行迫害，美國已經將此定性為種族屠殺，不少西方國家的議會也已經做出了類似的定性。

北京一直否認國際人權組織的相關指控，但是當局至今拒絕滿足歐美國家的要求，開放新疆，讓國際獨立調查團深入現場調查。甚至，北京都不允許聯合國人權高級專員巴切萊特多次提出的前往新疆考察的要求。

2019年，香港爆發了百萬人上街的“反送中”運動，要求維護一國兩制，要求根據中英聯合聲明以及基本法指出的前景實現普選，這場罕見的民主運動持續半年之久，結果北京秋後算賬，中國全國人大取代香港立法會強行推出港版國安法，從去年春季開始，一步一步打壓香港民主派，國安法去年七月實施以來，大舉鎮壓民主人士，將參與抗議北京運動的青年學生，民間領袖、報業大亨或抓捕，或送監，有的民主人士被迫逃亡異國。香港，這個本來根據當年回歸中國時北京承諾資本主義制度五十年不變的社會，可以繼續享受中國大陸人不曾享有的司法獨立，言論自由的特區，在反恐法籠罩下，淪為中共統治下的一個省份。

更不要提武漢新冠疫情爆發初期，當局隱瞞真相，造成病毒傳播全中國進而傳播全世界的惡果；也不要提數月來對“兩岸一家親”的台灣一步一步的軍事威逼以及在南海、在東海的軍事擴張，而中共戰狼外交官絲毫不外交，毫無禮貌，只知道粗野攻擊批評者的表述，使中國的形象加速在全世界面前敗壞。

最新的一個讓中國形象變得更壞的例子是彭帥性侵案，世界女子網球雙打冠軍彭帥11月2號在微博發表長文，揭露自己如何遭遇前中共常委張高麗性侵事件。彭帥的遭遇立即引發全球網球明星，國際女子網球協會同情，影響力繼而向全世界幾何級外擴，北京意識到事態不妙，可能引發對冬奧的抵制，不但沒有為了挽救事態，對彭帥所指控的性侵開啟調查，反而通過名聲不佳的央視海外分部、環球時報總編胡錫進等人充當中間人替彭帥否認性侵。

北京把這一事件推向高潮，居然讓國際奧委會主席巴赫與彭帥視頻對話，以示彭帥平安，但巴赫為什麼不問一句彭帥遭性侵的情形？而彭帥為什麼不能單獨自由地表達？為什麼不能接最關心她個人遭遇的國際女子網球協會主席西蒙的電話，為什麼總有人陪在她的身邊，為什麼中間人只是通過英語，利用中國禁止的推特向外傳話，而不是在中國的社交媒體上，用中文挑明這件事情？

國際女子網球協會做出了一個驚人但是勇敢的舉動! 為了彭帥的自由和人權，不顧在中國龐大的經濟利益，暫停在中國的女子網球比賽。

現在，北京為舉辦浩大豪奢的冬奧典禮緊鑼密鼓，但是，2022年北京冬奧突然間失去了光彩。不過，黨的喉舌胡錫進暗示出另外一種勝利，他說：美國政府官員按中國標準，很多都應算病毒密切接觸者，而且又挑剔又矯情，北京人最不待見他們。