外國社運組織擬建香港流亡政府

Atlas在其網上發起問卷調查，了解成立港人流亡政府的可能性，圖右為運動發起人，二人曾多次為香港發聲。2021年12月6日

北京政府收緊對香港的管治正令海外組織籌畫成立一個類似西藏的香港流亡政府。據名為「Atlas運動」的海外社運組織稱，考慮成立一個代表港人的流亡民選政府，在國際上代表港人利益和提供一定的政府服務，並遊說英國國會承認及支持該政府的成立。為了解港人對成立該政府的需求和方式，組織在網頁發布問卷，並會在本月中一個討論西藏流亡政府模式能否套用在香港的論壇上，詳細討論問卷結果。

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由透過不同運動推動政治改革的意大利人Andrea Venzon和在英工作的法國人Colombe Cahen-Salvador成立的「Atlas運動」，在其網站表示，《港區國安法》令香港民主及人權受到最嚴峻的挑戰，而港人亦無法透過投票在本月中的立法會選舉中有效選出民意代表或在體制內外發聲，有關情況必須改變。該運動與一班香港義工商討後考慮，可否成立一個屬於香港人的流亡政府，首先便是聽取港人的看法。

網上的問卷調查有19條問題，涉及方向性選擇和具體操作，例如問卷詢問流亡政府應是代表海外港人還是所有港人？功能是什麼？該政府應以總統制、議會制、混合制抑或以公投決定政府決策？資金方面，流亡政府應否接受公眾、商界或外國政府捐款，抑或以商業形式運作？甚至問及如果不用運動建議的方式，流亡政府可以如何成立。

「Atlas運動」表明，會以問卷調查結果為基礎，在英國國會發起聯署，要求英國政府協助港人成立流亡政府，並提供財政、物流、政治層面上的支持。運動認為，英方在中英聯合聲明下具有責任。翻查公開資料，在英國獲得政治庇護的英國駐香港總領事館前職員鄭文傑去年底曾構思成立「香港影子議會」，但遭中方反對，揚言一旦英國允許成立該組織，將嚴重破壞中英關係。

另外，保安局發言人響應網媒《眾新聞》時表明，「對於那些死心不息危害國家安全的犯罪分子，特區政府定必依法追究到底」。當局續稱，港區國安法具有域外效力，違反國安法者，無論其身份或背景或身處何地，必依法追究其法律責任。

考慮成立香港流亡政府的「Atlas運動」今年7月創立，由推動婦運的「NOW! 運動」和推動學運的「前進運動」合並而成，現有二萬名會員，活躍會員有來自19個國家的1500人。「Atlas運動」兩名創辦人於2017年已一同創立歐洲政黨Volt，該黨在歐洲議會、荷蘭及匈牙利國會選舉中取得議席。去年《港區國安法》生效後，兩人曾發起「自由香港」運動，網上呼籲各地市民定期到中國大使館門外集會聲援香港，曾獲得美日澳等地響應