岸田在國會上強調與中國建立建設性的穩定關係

日本第207屆臨時國會於6日召開，首相岸田文雄在眾院全體會議上發表了施政演說。岸田首相在他的施政講演中指出，他將“儘可能提前實行第三次接種疫苗，以應對新冠病毒的突變病毒“奧密克戎”毒株的影響。並談及日中關係等。

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到12月3日為止，日本完成一次接種疫苗的人已達總人口的78.9%；完成兩次接種的已達77.0%。

日本政府到目前為止決定在接種兩次疫苗之後的8個月進行第三次接種，岸田首相則在施政演說中表示:將盡量提前利用已經批準的輝瑞疫苗和今後將追加承認莫德納疫苗用於新冠疫苗的第三次接種。岸田指出：為應對新冠病毒“奧密克戎” 毒株的蔓延，“設想最壞的事態”，因此提前接種第三次疫苗。他表示將使用個人編號卡，從20日起發行智能手機版疫苗接種電子證明。

有關新冠的口服藥，岸田表示爭取在年內得到藥事法上的承認，並將充實免費PCR檢測。

在安全方面，他表示，“我們不會排除所有選項，包括攻擊敵方基地的能力，對此進行現實性的討論，並從根本上加強我們的防禦能力。到明年年底，將在一年左右的時間內製定國家安全戰略和國防規畫綱要、中期國防方案。

岸田指出：“新資本主義”的前提是國民的安全和安心，以及保護日本國家利益的外交和安全保障。

為此，我將儘快訪問美國，與拜登總統會面，進一步加強日美同盟的威懾和應對能力，這是國際社會、印太地區的和平與繁榮的基礎。

此外，我們將在與東盟和歐洲等志同道合的國家合作的同時，加深日本、美國和澳大利亞的合作，以實現“自由開放的印度-太平洋”。

關於對華外交，他表示，“我們將採取需要堅持的事情就堅持的方針，在強烈要求中國採取負責任行動的同時，將在共通的問題上進行合作，致力於建立建設性的穩定關係。” 他表示將向民眾認真進行說明，並表示要促進“與國民同在的外交”。