捲入立委高嘉瑜遭施暴案詹宏志辭總統府國策顧問職

蔡英文政府的國策顧問、PChome集團董事長詹宏志，捲入立委高嘉瑜遭男友施暴案，被外界質疑，曾代替施暴的男友向報導的媒體「鏡周刊」施壓，甚至形容成「惡魔的幫兇」，形象大受影響，昨天向總統府請辭國策顧問一職，總統蔡英文表示尊重，並感謝詹宏志過去提供的政策建言。

廣告 繼續瀏覽後續

詹宏志是台灣才華橫溢的作家、編輯、電影製片及企業家，是PChome Online網絡家庭出版集團和「城邦文化」的創辦人、也是財經媒體「數字時代」的發行人。2016年被蔡英文聘為總統府國策顧問。

11月30日，「鏡周刊」首度報導，民進黨未婚女立委高嘉瑜遭男友林秉樞在新北市馥都飯店房間內施暴，打得不成人形，甚至逼迫簽自白書，還用兩人的親密照片、影片要挾，控制她行動三天。消息曝光之後，全台大感震驚。

高嘉瑜是11月11日被施暴，13日脫困，直到11月30日媒體曝光整件事，才向警方報案，目前林秉樞已被逮捕，收押禁見。

林秉樞43歲，高大英俊瀟灑，在政大攻讀博士學位，但隨着媒體的挖掘，不堪的真相一一曝光。去年八月他與前女友發生爭執，要求女友辭掉教職，竟傳訊息說「否則會讓妳很難堪，你信不信？」還威脅要殺死對方。甚至以手機內前女友的裸照、不雅影片等威脅，說「會讓妳精彩到底」，更威脅要殺掉前女友的小孩。經前女友報警，被判拘役40天。

2015年林秉樞為討錢，關起鐵門，限制父母親行動，要求雙親跪地高舉椅子，持刀恐嚇，用剪刀戳身體，雙親受不了，申請保護令，法院裁定林秉樞須搬出雙親住所，且不得再騷擾。

另警方查獲林秉樞的手機里，有包括高嘉瑜在內，共四位女性和林秉樞合拍的裸露或不雅照片，目前正在深入調查中。

更驚人的是，這位林秉樞透過各種關係，結交綠營政治人物和財經界名人，並隨身帶著錄音筆，隨時錄音，也隨時偷拍。高嘉瑜前男友馬文鈺告訴台灣媒體，當鏡周刊報導此事之前，林秉樞曾透過民進黨前立委，也是新潮流系前任總召集人段宜康，聯電榮譽副董事長宣明智，PChome集團董事長詹宏志向「鏡周刊」施壓，要求不要刊登。但他的醜聞曝光後，人人撇清，詹宏志也因此請辭總統府國策顧問一職。