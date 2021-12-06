洗白歷史？《香港志》首冊89年輕提「六四事件」第二冊隻字不提

由香港首任特首董建華牽頭成立的團結香港基金轄下的「香港地方誌中心」出版的《香港參與國家改革開放志》，今(6日)日出版，繼中心去年底的《總述 大事記》在1989年只提「六四事件」而不指明內容後，今天出版的經濟專集，更連「六四事件」也隻字不提。中心總裁林乃仁否認這是「洗白」，而是要扣緊香港如何推動中國經濟發展這主題。

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香港地方誌中心去年12月底出版《總述 大事記》，羅列的六千多件大事中，1989年的六四事件，在書中僅以「 1989 年春夏之交內地發生的『六四事件』」、「北京發生『六四事件』」帶過，未有交代「六四事件」指的是什麼，以至當年發生了甚麼事，遑論無提及當年北京對民運人士開槍鎮壓。更甚者，到了今年1月初，一個由私人創立的「香港編年史」網站被封，香港數家網絡公司據報是按香港警方依據《港區國安法》的要求而封鎖為用戶鏈接到該網站，直至今早，該網站仍未能從香港連上。時事評論人程翔當時指出，代表北京官方論述的第一本香港地方誌剛發布，記錄民間論述的歷史網站卻被屏蔽，是中共要搶奪話語權，令香港歷史只余中共一種說法的手法。

今天出被的《香港參與國家改革開放志》，是中心出版的《香港志》第二冊，分上下兩冊共19章，記載由1970年代至2017年間的經濟大事，並突顯香港與中國內地的交流以及香港在中國改革開放方面發揮的作用。該書附有大事記，例如1977年，香港工商界代表團便已應邀到北京考察，團員包括現任長江實業資深顧問李嘉誠和第一個投資大陸基建的港商胡應湘；亦會記述中國影響香港的大政策，例如大事記在1978年便記下中共十一屆三中全會議決把工作重點轉移到社會主義現代化建設，亦即外界簡稱的開放改革；但在1989年的大事中，卻隻字不提「六四事件」，遑論港人的激烈反應和聲援行動，包括在港的中資銀行發生擠提事件。

中心總裁林乃仁和昨在記者會上強調，未提六四事件並非要洗白，相關事件會在日後出版的政治專章中紀錄。主編之一、《信報》前總編輯陳景祥亦指出，中港過去四十年發生多項大事，專題志只會紀錄與改革開放發展相關的題目。另一主編、嶺南大學前校長陳坤耀則表示，部分章節載有貿易和發展數字，直言那幾年有中斷，是「間接反映」受六四事件影響。

中心今午於禮賓府舉行《香港參與國家改革開放志》出版典禮暨《粵港澳大灣區志》合作備忘錄簽署儀式，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍會透過視頻發表講話。

香港地方誌中心編纂的《香港志》，涵蓋大事記、自然、經濟、文化、社會、政治等六大專題，相關歷史的時間跨度由七千年前的遠古時期至香港回歸20周年。