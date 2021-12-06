美國外交抵制北京冬奧 國際奧委會表示"尊重美國的決定"

美國周一宣布，由於中國持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪以及其他侵犯人權行為，美國政府將外交抵制明年在北京舉行的冬季奧運與殘奧運。國際奧委會對此表示"尊重美國的決定"。另外，為對抗中國影響力，美國國務卿布林肯下周出訪印尼及馬來西亞。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，在美國白宮發言人普薩基宣布，美國將不會派官員出席明年北京冬季奧運會後，國際奧委會表示，"尊重美國的有關決定"。

國際奧委會發言人周一向法新社表示，“政府官員及外交官員是否參加奧運會對每個政府來說都是政治決定，國際奧委會在政治上保持中立，完全尊重各國政府的決定” 。他並表示，“這一聲明也表明運動員的參與是超越政治的，我們對此表示歡迎”。

法新社稱，目前各國是否紛紛跟進，外交抵制北京冬奧會的規模尚難預測。澳大利亞和加拿大有意效仿美國外交抵制，而歐洲議會早在7月就發出了對北京冬奧會進行外交抵制的呼籲。

白宮發言人普薩基周一宣布外交抵制北京冬奧並不出人意料。華盛頓郵報早在11月時就率先報導拜登政府考慮外交抵制北京冬季奧運。拜登也向媒體透露，"正在考慮抵制北京冬奧的可能性"。

普薩基在白宮的例行媒體簡報上表示，鑒於中國持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪以及其他侵犯人權行為，拜登政府不會派出外交或官方代表出席北京冬奧與殘奧會。

她並引述拜登告訴中國國家主席習近平的話指出，促進人權是美國的基本承諾，美方會堅定立場，並持續採取行動促進中國與其他地區人權。

數個月來，不少美國國會議員、人權團體呼籲拜登政府外交抵制北京冬奧。民主黨籍聯邦眾議院議長佩洛西Nancy Pelosi）5月時就曾在一場聽證會上呼籲外交抵制北京奧運。

共和黨籍聯邦參議員羅姆尼帶頭的跨黨派參議員10月底也聯手提出一項針對2022財政年度國防授權法案（NDAA）的修正案，強制要求美國政府外交抵制北京冬奧。

在北京，中國外交部發言人趙立堅此前在例行記者會說，"美國政客在未受到邀請情況下不斷炒作所謂的'外交抵制'北京冬奧會，完全是政治挑釁，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決反制措施"。

另據報道，美國國務卿布林肯定於下周出訪印尼及馬來西亞，拜登政府正加強在東南亞的交往，並認為東南亞在對抗中國日增影響力上扮演核心角色。

印尼美洲和歐洲事務總局局長恩古拉（I Gede Ngurah Swajaya）周一表示，布林肯將於12月13至14日到訪雅加達。他是2個月來第3位訪問東南亞的美國官員，也是層級最高的一位。

兩位東南亞外交消息人士指，預計布林肯也將於12月14及15日出訪馬來西亞。此行是他首次出訪東南亞。

恩古拉指出，布林肯預定在印尼行期間發表關於印太地區衛生、投資及基礎建設的演說。布林肯也將以視訊參與12月9日舉行的巴厘民主論壇（Bali Democracy Forum）。