聯合國緬甸人權報告員呼籲加強向緬甸軍政府施壓

聯合國緬甸人權狀況特別報告員安德魯斯周一敦促各國，加強向緬甸軍政府的經濟壓力。國際社會紛紛譴責緬甸軍政權對昂山素季定罪判刑；美國國務卿布林肯發表聲明，要求立即釋放昂山素季稱，緬甸把昂山素季定罪"是對民主和公義的侮辱"。

廣告 繼續瀏覽後續

聯合國緬甸人權狀況特別報告員安德魯斯(Tom Andrews)周一發表聲明指出，緬甸軍方控制的法院判處昂山素季和溫敏四年監禁是 一場"荒誕的司法鬧劇"，突顯出緬甸完全缺乏法治。

他指出，“國務資政昂山素季和總統溫敏是人質，而不是罪犯。這一訴訟根本談不上是真實的審判——這是一出荒謬的鬧劇，是嚴重侵犯人權的行為”。

他表示，今天的判決表明國際社會為什麼必須採取更強有力的行動來支持緬甸人民的重要性，不能讓軍政府獲得他們繼續非法控制緬甸人民所需的收入和武器。

德魯斯呼籲各會員國針對“這一無恥行為的結果”而大幅增加對緬甸軍方施加的壓力。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特也批評，由緬甸軍方控制的法庭，經過秘密程序的"假審訊"後，把昂山素姬定罪，完全出於政治動機。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利發表聲明，稱判決有政治動機，呼籲立即無條件釋放所有政治犯以及自政變以來被任意拘留的人。

挪威諾貝爾委員會主席安德森質疑相關法律程序"可信度低"，他表示，把昂山素季定罪，是緬甸軍政府壓迫反對派的手法之一。

美國國務卿布林肯發表聲明，指責緬甸把昂山素季定罪是對民主和公義的侮辱，要求立即釋放她，以及在2月政變中被拘留的其他民選官員。布林肯說，緬甸軍政權對法治的持續無視，以及對人民廣泛使用暴力，凸顯恢復緬甸民主之路的緊迫性。